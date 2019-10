Un funcionari policial mata a ganivetades 4 agents a París

Actualitzada 04/10/2019 a les 07:03

Redacció París

Un funcionari de la policia francesa va matar ahir quatre agents i en va ferir un altre a la prefectura de París amb un ganivet abans de ser abatut a trets. “És un esdeveniment d’una gravetat excepcional”, va subratllar el ministre de l’Interior, Christophe Castaner, davant a la premsa. L’home des del 2003 treballava a la prefectura, al departament d’informàtica, i mai havia presentat dificultats de comportament ni havia donat “cap senyal d’alerta”, va precisar Castaner. El seu domicili va ser objecte d’un escorcoll i la seva dona va ser detinguda per les forces de seguretat. El fiscal de París, Rémy Heitz, va indicar que s’ha obert una recerca i que de moment l’atac no s’investiga com a acte terrorista. Fonts policials citades per diversos mitjans van fer notar, però, que el funcionari s’havia convertit a l’islam fa 18 mesos.