Compromís acusa ERC d'encobrir un cas de coacció a una consellera

El grup lamenta que el partit sigui “còmplice” del president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Miquel Sala, que hauria amenaçat la regidora Carlota Valls

Actualitzada 04/10/2019 a les 07:02

Redacció La Seu d'Urgell

Compromís X Pirineu va acusar ahir el portaveu d’ERC al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Sergi Par­ramon, de ser “còmplice” davant un cas de possibles amenaces, coaccions i intimidacions per part del president de l’ens, Miquel Sala, a la consellera i portaveu del grup socialista, Carlota Valls, el 12 de setembre passat.

En un comunicat, Compromís va afirmar que Sala i Parramon “demostren una actitud inacceptable de falta de respecte cap a les persones que denuncien situacions d’abús, en acusar la portaveu del grup, víctima d’intimidacions i amenaces, de fer ús polític i demagògia”. També lamenten que davant uns fets “d’indiscutible comportament masclista” els dos partits responen “amb arguments de la dreta més rància”.

El líder de Compromís X la Seu, Òscar Ordeig, va criticar en declaracions al Diari que ERC “en lloc de desmarcar-se de l’actitud de Sala ens assenyala a nosaltres. Diuen que fem demagògia. Una persona que denuncia una intimidació, està fent demagògia? És inacceptable i intolerable i diu molt poc al seu favor”, va afegir.

Compromís va lamentar que ERC faci costat a JuntsXCat en aquest afer “per conservar els interessos mutus a la Seu i la comarca”, posant de manifest la “incoherència majúscula” dels republicans, que “coneixedors del tarannà autoritari del senyor Sala li impedeixen ser alcalde d’Oliana pactant amb Compromís, però el fan president del Consell i el recolzen en decisions inadmissibles”.

El grup d’ERC ha rebutjat aquesta setmana donar suport a una moció de censura contra Sala. Els membres de la formació republicana van descartar així la proposta que els havia fet el grup comarcal de Compromís X Pirineu. Parramon va justificar la decisió en el fet que, després d’haver parlat amb totes dues parts, no tenen arguments prou sòlids per “corroborar” els fets “perquè és la paraula d’un contra l’altre”.

“Com sempre, els interessos de cadires i partidistes passen per sobre de qualsevol consideració ètica”, va lamentar ahir Ordeig, qui va agregar que el president d’ERC a l’Alt Pirineu i regidor de la formació a la Seu, Francesc Viaplana, “no s’ha dignat ni a trucar-nos per preocupar-se pel que ha passat. El seu silenci còmplice és lamentable”.

La setmana passada, consellers i regidors de Compromís van exigir la “dimissió immediata” de Sala perquè, segons van assegurar, en una reunió posterior al dar­rer ple comarcal el president va demanar a Valls que es reunissin al seu despatx i li va recriminar, amb “amenaces i coaccions” i amb “actitud agressiva”, la possibilitat que el grup socialista presentés una moció al ple de la Seu “contra la privatització dels menjadors escolars”. Sala va negar “rotundament” els fets.

