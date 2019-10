Boris Johnson proposa un Brexit sense controls a Irlanda del Nord

La regió de l’Ulster compliria amb part de les normes del mercat únic comunitari després de la sortida, però abandonaria la unió duanera

El primer ministre britànic, el conservador Boris Johnson, ha fet arribar a la UE una proposta d’acord sobre el Brexit que permetrà que no hi hagi controls a la frontera d’Irlanda del Nord “sota cap circumstància”. “Avui presentarem a Brussel·les el que crec que són propostes raonables i constructives”, va anunciar ahir Johnson en la clausura del congrés anual del Partit Conservador, on va advertir que si la UE no està disposada a fer concessions en la direcció que espera Londres “l’alternativa és que no hi hagi acord”.

El líder tory va afirmar que la seva oferta, els detalls de la qual es coneixeran a través del document que el govern remetrà a les institucions europees, protegirà els “actuals acords reguladors per als agricultors i altres empreses a banda i banda de la frontera” irlandesa. “Al mateix temps, permetrà al Regne Unit al complet sortir de la Unió Europea, amb el control sobre la nostra pròpia política comercial des del primer moment”, va indicar.

Segons filtracions a la premsa britànica prèvies al discurs de Johnson, Londres vol que Irlanda del Nord compleixi amb part de les normes del mercat únic comunitari després del Brexit, però que abandoni la unió duanera comunitària, la qual cosa a priori permetria a la regió participar en futurs acords comercials que signi el Regne Unit amb tercers països. Aquest pacte, segons l’executiu britànic, permet que no s’aixequin barreres a la frontera amb la República d’Irlanda, tal com exigeixen els acords de pau signats a la regió el 1998.

La solució tindria, no obstant això, un límit temporal, i el 2025 el Parlament autònom nord-irlandès podria decidir abandonar la seva alineació amb les normes comunitàries, un escenari que la UE ha rebutjat fins ara.

Johnson va assegurar que la seva oferta conté concessions per part del Regne Unit. “Espero que els nostres amics europeus ho entenguin i facin també concessions per part seva”, va declarar. “Si no podem arribar a un acord pel que essencialment és una discussió tècnica sobre la naturalesa exacta dels futurs controls fronterers, quan la tecnologia està millorant contínuament, llavors, que no hi hagi dubtes, l’alternativa és que no hi hagi acord”, va recalcar el primer ministre.

“Aquest no és el resultat que volem, però és un desenllaç per al qual estem preparats”, va afirmar Johnson, qui va insistir que la seva intenció és que el Regne Unit abandoni la UE en la data prevista ara com ara, el 31 d’octubre, sense sol·licitar cap extensió.

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va evitar confrontar-se directament amb la proposta britànica però va deixar clar que hi ha “punts problemàtics”, sobretot pel que fa al mecanisme per evitar una frontera física entre les dues Irlandes.