Últim adeu a Chirac amb un dia de dol nacional i un funeral multitudinari

Una missa solemne amb la presència de mandataris de tot el món serveix per homenatjar qui va ser cap d’Estat del 1995 al 2007

Actualitzada 01/10/2019 a les 06:42

Redacció París

França va retre ahir un últim homenatge al seu expresident Jacques Chirac, mort dijous passat, amb una jornada de dol nacional i una doble cerimònia religiosa que culminaven el bany popular ofert per la ciutadania al llarg del cap de setmana. Les autoritats andorranes es van sumar als actes de comiat de qui va ser també Copríncep entre el 1995 i el 2007.

La jornada va començar amb un servei religiós reservat per a la família, a primera hora del matí a la catedral de Saint-Louis dels Invàlids, el mateix lloc al qual diumenge prop de 7.000 persones es van acostar per expressar-li el seu afecte.

Chirac va morir als 86 anys al seu domicili parisenc. Físicament minvat després de patir un accident cerebral el 2005, la seva absència recent de la vida pública no ha impedit que sigui juntament amb Charles de Gaulle el president de la V República més ben valorat pels seus conciutadans, segons un sondeig de Le Journal du Dimanche realitzat després de la seva mort.

La seva oposició a la guerra de l’Iraq el 2003 malgrat la pressió del llavors president dels EUA, Georges Bush, la supressió del servei militar obligatori o l’al·legat en favor de la defensa del planeta li van valer una popularitat reflectida aquests dies als carrers i un respecte també manifestat ahir per líders internacionals. Fins a París van viatjar per a acomiadar el polític conservador prop de mig centenar de caps d’Estat i de Govern en exercici o ja retirats, inclosos el president rus, Vladímir Putin, l’alemany Frank-Walter Steinmeier i l’italià Sergio Mattarella. L’ex-president nord-americà Bill Clinton, l’antic president del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero o el príncep Albert II de Mònaco van participar igualment en el servei solemne, organitzat a l’església de Saint-Sulpice, ja que la catedral de Notre-Dame roman tancada després de l’incendi a l’abril.

En representació d’Andorra van assistir al funeral el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, el cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé. En paral·lel, l’ambaixada de França va organitzar ahir al matí un minut de silenci en memòria de l’ex-president francès i ex-Copríncep. A l’acte de recolliment hi van assistir el ministre de Presidència, Jordi Gallardo, el titular de Finances, Eric Jover, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i la secretària general Ester Fenoll, entre d’altres.



Seguici fúnebre

El fèretre de Chirac, embolicat en la bandera francesa, va arribar fins a Saint-Sulpice en un seguici procedent del Palau dels Invàlids, on l’actual mandatari francès, Emmanuel Macron, li havia ofert un homenatge militar. La vídua, Bernadette, també de 86 anys, només va participar en la cerimònia privada i va deixar la representació familiar en mans de la seva filla menor, Claude. La inhumació de Chirac es va realitzar en una cerimònia privada al cementiri parisenc de Montparnasse, al mateix nínxol en el qual reposa la seva filla Laurence, que va morir el 2016.

Macron, per part seva, va rebre després de la missa els convidats internacionals al Palau de l’Elisi, on va oferir un dinar. Un minut de silenci a les tres de la tarda i les banderes a mitja asta als edificis oficials completaven la jornada de dol en memòria del exmandatari, que segons va indicar Macron dijous passat “va saber representar a la nació en la seva diversitat i complexitat”.