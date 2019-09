La CUP es presenta a unes generals per primera vegada

Actualitzada 29/09/2019 a les 06:56

Redacció Andorra la Vella

Per primera vegada, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) es presentarà a unes eleccions generals. Després d'un consell polític extraordinari del partit en el qual s'havia de decidir l'estratègia per als pròxims mesos, convocat després de les detencions dels membres dels CDR acusats de ter­­rorisme, els dirigents de la formació anticapitalista van anunciar aquest dissabte que la CUP es presentarà als comicis convocats per al pròxim 10 de novembre, una decisió que asseguren que prenen "per l'excepcionalitat política del moment".