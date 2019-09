Trump titlla de “partidista” la recerca de la trucada a Ucraïna

Actualitzada 28/09/2019 a les 06:52

Redacció Washington

El president dels EUA, Donald Trump, va titllar ahir d’“operatiu partidista” la investigació que ha obert el Congrés arran d’una queixa interna presentada per un funcionari de la intel·ligència dels EUA per una trucada amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski.

“L’anomenat informant no és un informant en absolut (...) Un operatiu partidista?”, va insinuar Trump, que en la seva comunicació amb Zelenski li va demanar que investigués la família de l’exvicepresident i aspirant demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, per presumpta corrupció a Ucraïna. Aquesta trucada ha provocat que els demòcrates hagin anunciat l’inici d’una investigació per començar un procés de judici polític o impeachment al Congrés contra el mandatari.

El diari The New York Times va revelar aquest dijous que l’autor de l’explosiva queixa interna contra Trump és un agent de la CIA que va treballar “en algun moment” a la Casa Blanca, però que ja ha tornat a les dependències de l’agència.