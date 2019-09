El jutge considera que integraven una organització “jerarquitzada” que vol instaurar la república catalana per “qualsevol via, inclosa la violenta”

Presó provisional sense fiança per als set CDR acusats de terrorisme Agents de la guàrdia civil traslladant un dels detinguts, en una imatge de dilluns.

Actualitzada 27/09/2019 a les 06:58

Redacció Madrid / Barcelona

El jutge Manuel García Castellón va ordenar ahir presó provisional i sense fiança per als set membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts dilluns, en considerar que integraven una organització “jerarquitzada” que pretén instaurar la república catalana per “qualsevol via, inclosa la violenta”.

El magistrat de l’Audiència Nacional va enviar a presó aquests set detinguts després de prendre’ls declaració, en entendre que, a la llum dels indicis recaptats durant un any per la guàrdia civil, podien haver incorregut en els delictes de pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d’explosius i conspiració per causar estralls, van informar fonts jurídiques. El jutge va atendre així la petició del tinent fiscal de l’Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, que va reclamar l’ingrés a la presó provisional dels set “davant el risc” que materialitzessin “les conductes que planejaven” de cara a l’1-O.

El magistrat considera que existeixen indicis que els set formen part de l’Equip de Resposta Tàctica (ERT) vinculat als CDR. En un dels autes, situa els detinguts en el “sector més radical, clandestí i compromès, encarnat pel ERT, sent aquesta una organització amb una estructura jerarquitzada”. Tot això dins de “l’estratègia global del moviment independentista radical més combatiu”, segons el magistrat, que considera que l’ERT té “capacitat suficient per dur a terme maniobres amb un alt nivell de professionalització”.

Igual que la fiscalia, García Castellón també entén que concorren requisits per acordar la presó, tals com la gravetat de les penes que comporten els delictes que se’ls imputen, la capacitat de destruir proves, el risc de sostracció a l’acció de la justícia i de reiteració delictiva.

Els set van ser detinguts dilluns en diferents localitats catalanes davant la possibilitat que estiguessin planejant actes de tipus terrorista per l’aniversari de l’1-O o amb motiu de la sentència del procés. De fet, dos van reconèixer davant la guàrdia civil haver comprat i fet proves amb substàncies explosives per “fer soroll” el pròxim 1 d’octubre.



Bronca al Parlament

D’altra banda, el debat de política general al Parlament va finalitzar amb una esbroncada entre diputats independentistes i la bancada de Ciutadans, que va acabar amb l’expulsió del líder parlamentari de la formació taronja, Carlos Carrizosa. Primer, però, els quatre diputats de la CUP van abandonar l’hemicicle en protesta per la presó provisional decretada per als set CDR.

En acabar les votacions de les propostes de resolució del debat, Gemma Geis (JxCat) i Sergi Sabrià (ERC) van sol·licitar la celebració d’una reunió de la junta de portaveus per abordar una resposta a la decisió del jutge de decretar la presó. Tot seguit, diputats de JxCat i ERC van llançar crits de “llibertat” –entre els quals el president, Quim Torra–, la qual cosa va desencadenar una picabaralla amb la bancada de l’oposició, especialment amb Cs.