Trump va demanar ajuda a Ucraïna per investigar la família Biden

El líder nord-americà va instar per telèfon Zelenski a indagar sobre els negocis del fill del candidat a les primàries demòcrates

Actualitzada 26/09/2019 a les 06:56

Redacció Washington

El president dels Estats Units, Donald Trump, va demanar ajuda al president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, per investigar el fill del candidat a les primàries demòcrates, Joe Biden. La Casa Blanca va desclassificar ahir la transcripció de la trucada entre els dos líders, que constata la petició de Trump per indagar els negocis del fill de Biden a Ucraïna quan ell era vicepresident d’Obama.

“Es parla molt del fill de Biden, que Biden va aturar la investigació, i molta gent vol indagar sobre això, així que qualsevol cosa que puguis fer amb el fiscal general seria genial”, afirma Trump a la conversa que va motivar dimarts a la nit la petició de destitució per part dels demòcrates. A més, Trump es va queixar a Zelenski de la manca de “reciprocitat” de Kíev amb Washington. “Els EUA han estat molt bons amb Ucraïna”, assegura.

La Cambra de Representants, de la mà de la presidenta demòcrata, Nancy Pelosi, va anunciar dimarts l’inici del procés per a un impeachment de Trump davant les sospites que aquest va pressionar el president ucraïnès perquè li expliqués draps bruts de Joe Biden. La conversa desclassificada també revela les crítiques de Trump a la Unió Europea i, especialment, a la cancellera alemanya, Angela Merkel, per la seva manca d’ajuda a Ucraïna arran de l’annexió de Crimea per part de Rússia. “Alemanya gairebé no fa res per vosaltres”, va dir Trump a la trucada del juliol.

La Constitució permet al Congrés destituir presidents durant el seu mandat si considera que han comès una traïció al país o crims molt greus. El procés comença amb una petició de la Cambra de Representants, com la iniciada dimarts per Pelosi, que força l’obertura d’una investigació. Els demòcrates tenen el control de la Cambra de Representants, i en les últimes hores diversos congressistes s’han mostrat partidaris de l’impeachment, mecanisme que fins ara Pelosi intentava evitar per no perdre suports als estats més partidaris de Trump. Actualment hi ha sis comitès que tindrien investigacions contra el president, i caldrà veure quin presenta els articles d’impeachment, que la Cambra haurà de votar.

El procés es pot complicar, però, al Senat, amb més republicans, i que és el que hauria de promoure una espècie de judici contra Trump, amb la participació del Suprem, advocats per al president, els senadors com a jurat i un grup d’advocats de la cambra com a fiscals. Si dos terços dels senadors consideren el president culpable se’l destitueix i el vicepresident pren el relleu.

El procés s’ha iniciat només per a Andrew Johnson el 1868 i, més recentment, per a Bill Clinton. Cap dels dos va ser obligat a plegar. Nixon va dimitir abans de ser sotmès a un impeachment.