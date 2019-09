Torra: “Tornarem a exercir el dret a l'autodeterminació”

Actualitzada 26/09/2019 a les 06:56

Redacció Barcelona

El president de la Generalitat, Quim Torra, va advertir ahir a l’Estat que si insisteix a rebutjar el “diàleg” Catalunya “seguirà endavant, no s’aturarà” i “tornarà a exercir” el dret a l’autodeterminació. Durant el seu discurs al debat de política general al Parlament, Torra va lamentar la “falta de valentia” del govern de Pedro Sánchez, i que no s’assegui a parlar amb les forces independentistes, de manera que “és l’Estat qui ens empeny a la confrontació”. “Sempre voldrem el diàleg, però com no s’asseguin a la taula nosaltres seguirem endavant i no ens detindrem. Tornarem a exercir tots els drets que ens siguin negats, inclòs el dret a l’autodeterminació”, va afirmar. Torra també va carregar contra la justícia per la detenció dilluns de nou CDR, i va insistir que “el moviment independentista és i serà pacífic i no violent”.