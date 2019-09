Actualitzada 25/09/2019 a les 06:55

El Tribunal Suprem espanyol va avalar ahir per unanimitat i “per interès general”, exhumar les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos per enterrar-les al cementiri del palau del Pardo. L’alt tribunal rebutja així enterrar el dictador a la catedral de l’Almudena, al centre de Madrid, com exigia la família.