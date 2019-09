Detinguts nou membres dels CDR acusats de planejar atemptats

La guàrdia civil troba explosius casolans en els escorcolls practicats en sis municipis

Actualitzada 24/09/2019 a les 07:00

Redacció Barcelona

La guàrdia civil va detenir ahir a Catalunya nou persones vinculades als Comitès de Defensa de la República (CDR), als quals la fiscalia acusa d’ultimar accions ter­roristes i que tenien al seu poder material per fabricar explosius casolans i informació sobre edificis públics.

L’operació, dirigida pel jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón, és fruit d’una investigació d’un any i es va desenvolupar la matinada d’ahir davant la “certesa” que s’anaven a perpetrar accions terroristes entre l’aniversari de l’1-O i la sentència del procés, prevista per a la primera quinzena d’octubre.

Set dels detinguts van ser traslladats a Madrid per a la seva posada a disposició judicial en els pròxims dies, acusats de delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d’explosius. Els altres dos van ser posats en llibertat amb càrrecs.

En els deu registres practicats ahir es va trobar “una gran quantitat” de precursors per fabricar explosius, entre ells “termita”, un explosiu de mescla casolana basat en l’òxid de ferro i l’alumini. Segons fonts jurídiques, es va trobar un laboratori improvisat en un magatzem que els detinguts haurien utilitzat per sintetitzar aquest explosiu sense aixecar sospites i documents que detallaven els percentatges exactes d’alumini i òxid que s’han de barrejar perquè el material resultant estigui en condicions de detonar. Els detinguts també tenien informació diversa (inclosos plànols) sobre edificis públics i sobre una caserna de la guàrdia civil.

Segons la fiscalia, els arrestats volien dur a terme “projectes ter­roristes” amb unes accions que podrien haver provocat “danys irreparables”. Els registres van tenir lloc a Mollet del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Cerda­nyola del Vallès, Sant Vicenç de Torrelló, Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda.

L’operació va provocar múltiples reaccions, inclosa la dels CDR, que van convocar mobilitzacions davant unes detencions “arbitràries”, i van fer una crida a “plantar cara a la repressió”. La defensa dels detinguts –exercida per l’associació Alerta Solidària– va denunciar que han estat víctimes d’un “muntatge amb intencionalitat política” i que les acusacions no tenen fonament, ja que es basen en “futuribles”.



“Relat de violència”

El president de la Generalitat, Quim Torra, va acusar l’Estat d’intentar crear “un relat de violència” abans de la sentència del procés, i la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, també va denunciar el “fals relat” per intentar “criminalitzar l’independentisme”.

Tant ERC com Junts per Catalunya van demanar explicacions parlamentàries al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, qui es va referir a aquest assumpte amb prudència, igual que el cap de l’executiu, Pedro Sánchez, que es va limitar a mostrar la seva “preocupació” per aquest afer.