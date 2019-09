Comença el judici per un fàrmac que va causar centenars de morts

Actualitzada 24/09/2019 a les 06:59

Redacció París

La Justícia francesa va iniciar ahir el judici penal per l’escàndol Mediator, nom d’un medicament de la farmacèutica Servier contra la diabetis que molts metges receptaven com a aprimador i que està considerat responsable de centenars de morts. Des de la seva comercialització el 1976 fins a la seva retirada del mercat el 2009, es calcula que va ser utilitzat per cinc milions de persones a França, i alguns estudis oficials eleven a més de 2.000 el nombre potencial de víctimes mortals. El medicament va ser prohibit després que es detectessin valvulopaties, hipertensió arterial pulmonar i altres efectes secundaris que provocava en alguns pacients. El procés que s’inicia a París deu anys després que la pneumòloga Irène Frachon donés la veu d’alarma ha mobilitzat 4.981 víctimes, de les quals 2.684 s’han constituït com a part civil.