Els socialistes són favorits en l'inici de campanya electoral a Portugal

El primer ministre lusità António Costa es posiciona com el màxim candidat a les eleccions generals del pròxim octubre

Actualitzada 23/09/2019 a les 06:57

Redacció Andorra la Vella

La campanya electoral per a les eleccions legislatives del pròxim 6 d'octubre va començar ahir, amb els sondejos apuntant com a favorit a l’actual primer ministre, el socialista António Costa, i amb el dubte de si aconseguirà la majoria absoluta o haurà de buscar pactes per governar.

Amb diversos debats en format cara a cara ja passats, l’inici de campanya obre el desplegament de mítings i reunions amb ciutadans per tot el territori nacional. Ahir mateix van començar els viatges amb Costa i el líder del primer partit de l’oposició del centredreta, Rui Rio, en el nord, els democristians del CDS al centre del país i el Partit Comunista Portuguès i el marxista Bloc d’Esquerra al sud.

Les agendes de tots són molt similars, basades en el passeig per fires locals, trobades amb artistes de les zones visitades i xerrades amb ciutadans per tractar de rebaixar l’abstenció, sempre elevada a Portugal i que va rondar el 43% fa quatre anys.

Seran dues setmanes d'intensa activitat, fins al dia 4 d’octubre, quan conclou la campanya electoral, per buidar l’agenda el dia 5, jornada de reflexió. En aquests quinze dies tots es mouran per mirar d’empènyer els resultats que auguren les enquestes, pràcticament idèntiques des de fa un any i que visionen la victòria d’António Costa, que aspiraria així a una segona legislatura consecutiva.

Els socialistes tenen una intenció de vot que ronda el 40%, i el PSD, segon partit més votat, rebria el 23% dels sufragis. Si els pronòstics es compleixen, Costa haurà de pactar per governar, com ja va fer fa quatre anys amb comunistes, un històric pacte de l'esquerra a Portugal que li va permetre formar un Govern en minoria.

El dubte ara és si els socis milloraran resultats i voldran fer un pas més cap a un Executiu de coalició, cosa que els socialistes esperen allunyar lluitant fins a última hora per tenir una majoria sòlida que els permeti encara que sigui pactar amb només un partit.

Des que va arribar la democràcia a Portugal amb la Revolució dels Clavells l’any 1974, el PSD ha guanyat sempre les eleccions celebrades. També a Madeira i a les Açores, zones que tenen la particularitat de celebrar els sufragis per lliure.

