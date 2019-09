El Laborisme inicia el congrés entre divisions pel Brexit

Els membres no tenen una posició unificada per a la sortida de la UE

Actualitzada 22/09/2019 a les 07:11

Agències Andorra la Vella

El Partit Laborista de Jeremy Corbyn va arrencar ahir a Brighton (sud d’Anglaterra) el congrés anual, marcat per les divisions internes entre els seus membres davant l’absència d'una posició unificada enfront del Brexit o sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE). En un context d’alta tensió política, en què la possibilitat d’eleccions generals anticipades és cada vegada més probable, el Laborisme lidia amb importants discrepàncies per la seva disparitat de punts de vista sobre la marxa de la UE.

L’inici de la conferència d’aquest any es va veure entelat per la intenció de Jon Lansman, del grup Momentum –simpatitzant de Jeremy Corbyn– d’eliminar la posició de “número dos” del partit –ocupada per Tom Watson– amb una moció presentada al Comitè Executiu Nacional de la formació. Si bé Corbyn va paralitzar una votació que s’havia de celebrar avui per decidir eliminar o no aquest càrrec, el moviment contra Watson va desfermar la indignació de nombrosos diputats, que el van considerar antidemocràtic, contrari als valors del Laborisme i van advertir que podria derivar en una “guerra civil interna”.

En una entrevista amb l’emissora Ràdio 4, el mateix Watson ho va titllar d’“atac sectari” i va opinar que anava contra les “tradicions que ha mantingut el partit durant cent anys”. El “segon” de la formació ha protagonitzat diversos desacords amb Corbyn i s’ha mostrat favorable al fet que el Laborisme recolzi la permanència a la UE en un futur referèndum.

Recentment, Watson va donar suport al fet que se celebrés un nou plebiscit sobre el Brexit abans d’unes eleccions anticipades. Un grup d'activistes ha posat en marxa una campanya per empènyer el Laborisme perquè recolzi la permanència a la Unió Europea en el cas d'un segon referèndum.