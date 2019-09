L'OCDE rebaixa el creixement global al nivell més baix de l'última dècada

L’augment del PIB s’alentirà al 2,9% aquest any i al 3% el 2020, tres i quatre dècimes menys que el previst fa sis mesos

Redacció París

El creixement de l’economia mundial s’alentirà al 2,9% el 2019 i al 3% el 2020, va estimar ahir l’OCDE, que va rebaixar les seves previsions anteriors i va advertir que aquest és l’augment anual més feble des de l’esclat de la crisi del 2008. En el seu informe de perspectives interines, que revisa les previsions semestrals llançades al maig, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic retalla tres dècimes la projecció per a aquest any i quatre per al que ve, en línia amb una tendència que s’estén en les principals economies.

Aquests mateixos descensos s’apliquen al G-20, el grup de grans països desenvolupats i emergents, amb un creixement previst del 3,1% i del 3,2%, mentre que a l’eurozona l’ajustament és més lleu, d’una i quatre dècimes, fins a una pujada respectiva de l’1,1% el 2019 i de l’1% el 2020.

Després d’un ascens de l’economia mundial del 3,6% el 2018, les seves conclusions per al curt termini són taxatives. El panorama s’ha tornat “cada vegada més fràgil i incert”, atiat en gran part per les tensions comercials i polítiques, que minen la confiança i la inversió. Al maig l’OCDE ja havia rebaixat les perspectives, i en aquest nou informe l’organització ratifica que, segons els últims esdeveniments econòmics i financers, l’alentiment durarà més del que es preveu.

El pes de la incertesa imperant recau sobretot en la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, i en la perspectiva d’un Brexit sense acord. En aquest sentit, la introducció de tarifes bilaterals entre Washington i Pequín des de principi del 2018 continuarà arrossegant l’activitat i el comerç global en els pròxims dos anys i “podria reduir l’increment global del PIB entre 0,3 i 0,4 punts percentuals el 2020 i entre 0,2 i 0,3 el 2021”.

Encara que aquests dos països anoten dos dels increments més elevats per als pròxims dos anys, l’OCDE subratlla que també seran els més afectats. De moment, l’organisme calcula que l’economia dels EUA creixerà un 2,4% el 2019 i un 2% el 2020, quatre i tres dècimes menys que en les previsions del maig, i que la xinesa avançarà un 6,1% i un 5,7%, la qual cosa suposa una retallada d’una i tres dècimes.

La possibilitat que el Regne Unit abandoni la UE sense acord és un altre dels factors més desestabilitzadors, amb costos sobre el comerç i un impacte sobre l’economia britànica que podria fer que el país caigués en la recessió.

L’impacte d’aquesta conjuntura pessimista es deixa sentir també en la qualitat de vida dels ciutadans. Les perspectives d’una millora continuada dels ingressos a mitjà termini és més feble que abans de la crisi financera, i el creixement per capita en els últims anys també s’ha mantingut per sota.

