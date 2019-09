Un home d'Alacant és la sisena víctima mortal de la gota freda

El cos ha estat recuperat per membres de les forces especials de l’exèrcit

Actualitzada 15/09/2019 a les 07:23

Redacció Andorra la Vella

El cos especial d'operacions de l'exèrcit trobava ahir el cos de la sisena víctima del DANA. La víctima ha estat trobada a la pedania de la Matança, a Oriola, Alacant, i és la sisena víctima de la gota freda que assota la península des de fa una setmana després que divendres es trobés el cadàver d'un altre home a Redovà, també a Alacant.

Malgrat que el DANA o gota freda va començar a perdre força divendres, l’Agència Estatal de Meteorologia adverteix de fortes pluges i tempestes localment fortes que aniran estenent-se cap al nord. De moment, hi ha comptabilitzats més de 4.000 evacuats

–principalment a Múrcia i el País Valencià–, unes 80 carreteres tallades, 25 municipis amb "danys greus", el trencament del dic del riu Segura a la zona d'Almoradí i desperfectes a la presa murciana de Santomera. Hi ha desplegats 1.171 efectius militars i 325 mitjans, segons el ministeri de Defensa. Davant de la situació, el Govern de Múrcia ha demanat a l’executiu espanyol que declari la comunitat autònoma com a zona catastròfica, arran de “l’emergència de protecció civil en la seva major extensió”.



Visita de Sánchez

Arran de la situació, ahir, el president del govern espanyol en funcions Pedro Sánchez, acompanyat dels ministres de Foment i de l’Interior, va fer un recorregut en helicòpter per observar els danys a la comarca de la Vega de Segura i la regió murciana del Mar Menor i va visitar les poblacions d'Oriola i Los Alcázares, dues de les zones més afectades per les inundacions causades per la gota freda i es comprometia a “no escatimar cap recurs material ni humà" en la recuperació de les poblacions assotades pel fenomen meteorològic. En aquest sentit, ha insistit que el Govern espanyol "ajudarà a reconstruir i recuperar des del punt de vista material tot allò que hagi quedat malmès per DANA". Així, després de reunir-se amb presidents i alcaldes, Sánchez afirmava que l’executiu ja està en marxa a través de les delegacions territorials per tal d’analitzar els danys.

Per la seva banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agraït el treball conjunt dels exèrcits de Terra, Mar i Aire per ajudar les localitats més afectades pels estralls de la gota freda. "És la primera vegada que es porta a terme una feina tan absolutament conjunta", ha declarat Robles, de visita a la base aèria madrilenya de Torrejón de Ardoz.