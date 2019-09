El temporal deixa quatre morts i assota tot el sud-est peninsular

La gota freda es cobra dues noves víctimes mortals i obliga a evacuar almenys 3.500 persones

Actualitzada 14/09/2019 a les 06:57

Redacció Madrid

Les pluges torrencials que des de dijous afecten el sud-est espanyol s’havien cobrat fins ahir quatre víctimes mortals, i havien provocat l’evacuació d’almenys 3.500 persones, el desbordament del riu Segura en diverses zones i greus destrosses i pèrdues econòmiques.

El temporal va obligar al tancament de més de 80 carreteres (11 de les quals de la xarxa principal) a les províncies de València, Alacant, Múrcia, Almeria i Albacete; a interrompre la circulació ferroviària a Múrcia i parcialment a València i a suspendre el trànsit aeri a Almeria i Múrcia.

Amb precipitacions que van superar els 400 litres per metre quadrat en 48 hores en localitats com Oriola, les riuades van afectar àmplies zones de les províncies de Múrcia, Alacant, València i Almeria. Encara que s’espera que en tot l’arc mediterrani les pluges torrencials comencin a minvar, l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) preveu que aquest cap de setmana s’estenguin a gran part del país, si bé més afeblides.

Les conseqüències més greus de la gota freda han estat la mort de quatre persones atrapades als seus cotxes: dos germans a Caudete (Albacete), i dues persones més ahir a Almeria i a la localitat de Baza (Granada). La policia treballava ahir en la identificació del mort a la rambla de Baza per poder confirmar si es tracta de l’home de 36 anys resident a la població propera de La Jámula la família de la qual n’havia denunciat la desaparició.

Així mateix, un veí de Totana (Múrcia) va haver de ser rescatat després de quedar atrapat al seu vehicle al camí de Juan Teresa en la intersecció amb el riu Guadalentín, que acumulava un cabal important.

Als familiars de les víctimes i als centenars de milers d’afectats per les fortes pluges van transmetre la seva solidaritat en nom del govern la portaveu de l’executiu en funcions Isabel Celaá i el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministre va demanar que es redueixin al màxim possible els desplaçaments i, sobretot, va fer una crida a la població que es mantingui informada de les previsions meteorològiques i atengui les recomanacions de les autoritats.

Marlaska va aprofitar per llançar un missatge de tranquil·litat a la població abans de reiterar que Espanya compta amb un sistema “ben preparat per a atendre emergències” i d’agrair als efectius de la UME, de les forces i cossos de seguretat, de Creu Roja, Protecció Civil i voluntaris el treball que estaven realitzant.



Presa en risc de desbordar-se

A la regió de Múrcia, una de les zones més afectades, es van haver de desallotjar diverses pedanies pròximes a la presa de Santomera per risc que es desbordés –al voltant de 2.200 persones–, i la Confederació Hidrogràfica del Segura va començar entorn de les dues del migdia a desembassar de forma controlada aigua del pantà.

A la província d’Alacant va ser evacuada una pedania d’Almoradí i es van realitzar desallotjaments en vuit municipis. Es va rescatar més a una persona atrapada al seu cotxe a l’AP-7 al Pilar de la Foradada (Alacant). Oriola, on el Segura va començar a desbordar-se ja des de primera hora del matí, va rebre la visita del president de la Generalitat, Ximo Puig, qui va advertir que els impactes econòmics de la gota freda al País Valencià “seran molt durs”.