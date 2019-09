El BCE llança un ambiciós paquet d'estímuls davant el risc de recessió

Draghi alerta d’un “afebliment de l’economia de la zona euro”, i revisa a la baixa les previsions de creixement i inflació

Actualitzada 13/09/2019 a les 07:20

Redacció Frankfurt

El Banc Central Europeu (BCE) va aprovar ahir un paquet de forts estímuls monetaris per donar suport a l’economia, perquè l’afebliment pel qual passa la zona euro és més seriós del que es pensava. El president del BCE, Mario Draghi, va dir en la roda de premsa després de la reunió del consell de govern que la informació disponible des de final d’agost “indica un afebliment de l’economia de la zona euro més llarg”, la persistència de riscos a la baixa per al creixement i una inflació feble per l’afebliment del comerç internacional i les incerteses, que afecten especialment el sector manufacturer.

Però també va instar alguns governs a aplicar les polítiques fiscals adequades per estimular l’economia i que els tipus d’interès pugin. Draghi no va esmentar cap país, però va quedar clar que Alemanya té espai fiscal suficient per gastar més i que Itàlia ha de fer el contrari.

El BCE baixa la taxa als dipòsits bancaris (facilitat marginal de dipòsit) en 10 punts, fins al -0,5%. D’altra banda, deixa inalterats els tipus d’interès de referència als quals presta als bancs setmanalment en el 0%, i els continuarà prestant a un dia al 0,25%.

A més, la institució monetària va modificar l’orientació que fa sobre els moviments dels seus tipus d’interès i ara espera que “continuïn en els nivells actuals, o en nivells inferiors fins que observi una convergència sòlida de les perspectives d’inflació fins a un nivell prou pròxim, encara que inferior, al 2% en el seu horitzó de projecció”.

El consell de govern també va acordar mesures per mitigar els efectes negatius en els beneficis dels bancs de les taxes d’interès negatives, i no els cobrarà per l’excés de reserves fins determinada quantitat. També va comprar de nou deute de la zona euro per valor de 20.000 milions d’euros mensuals des de l’1 de novembre i durant el temps que sigui necessari.

El pessimisme respecte a l’economia es reflecteix en la revisió a la baixa de les previsions de creixement i inflació que ha fet el BCE. Ara preveu que l’economia de la zona euro creixerà aquest any només un 1,1% i el pròxim un 1,2%, amb una inflació de l’1,2% i de l’1% respectivament, taxes d’inflació molt per sota del seu objectiu, un percentatge una mica per sota del 2%. Per al 2021 es preveu una inflació de l’1,5%, per la qual cosa d’aquí a dos anys la pujada dels preus a la zona euro continuarà sent feble.

#1 Goita tú....

(13/09/19 14:09)