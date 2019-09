La Diada registra la participació més baixa, amb el sobiranisme dividit

La manifestació central a Barcelona congrega 600.000 persones, segons la guàrdia urbana, la pitjor xifra des de l’inici del procés

L’independentisme català va protagonitzar ahir a la tarda una nova manifestació a Barcelona, amb apel·lacions constants a restaurar la unitat, en una Diada en la qual va perdre cert múscul al carrer: 600.000 persones, segons la guàrdia urbana. La xifra és la més baixa des de l’inici del procés, el 2012, i es troba lluny de la millor dada registrada en aquesta mobilització, els 1,8 milions del 2014.

L’epicentre de la protesta era la plaça d’Espanya, amb sis carrers adjacents també poblats de gent amb la samarreta blau turquesa, l’oficial de la convocatòria. A poques setmanes que es conegui la sentència del Suprem després del judici del procés, que les forces independentistes preveuen que sigui el catalitzador de noves mobilitzacions, la Diada d’aquest any ha servit per calibrar l’estat d’ànim a les files sobiranistes.

Unes bases independentistes en gran manera desconcertades per la desunió i els retrets encreuats entre els principals actors d’aquest espai polític, especialment JxCat i ERC, que encara no han aconseguit consensuar una estratègia conjunta de resposta a les possibles condemnes als líders del procés, mentre la CUP acusa tots dos socis del govern de deixar aparcada la via unilateral.

Com a prova d’aquesta divisió, en els últims dies el president d’ERC, Oriol Junqueras, en presó preventiva i pendent de la sentència, i l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, des de Bèlgica, havien polemitzat sobre si convé o no convocar eleccions anticipades a Catalunya com a resposta al Suprem.

L’ANC, l’entitat que ara presideix Elisenda Paluzie i que des del 2012 ve organitzant massives demostracions de força al carrer cada Diada, havia convocat la manifestació d’aquest any sota el lema Objectiu Independència, per reclamar “unitat estratègica”. En el seu discurs des de l’escenari instal·lat a l’avinguda Maria Cristina, Paluzie va retreure als partits que “discuteixin en públic el repartiment de les engrunes” en comptes de treballar per la independència, un objectiu cap al qual no només no s’ha “avançat” des de l’octubre del 2017, sinó que s’han fet “passos enrere”.

Després de reconèixer que ha estat la manifestació “més difícil” de totes les que ha organitzat l’ANC, a causa del descoratjament, el desencantament i les divisions” partidistes, Paluzie va exigir als partits que “no desarmin” la via unilateral cap a la independència, generant “expectatives d’un diàleg que mai arriba o és un simple engany”.

Just abans de participar en la manifestació, el president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar que la Diada marca un punt d’inflexió i va destacar que, a partir d’ara, centrarà l’acció en “l’objectiu de la independència” i “l’exercici de l’autodeterminació”. “Avui es tanca una etapa i es comença a respondre ja a les sentències”, va garantir.

