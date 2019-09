El bloqueig del diàleg entre Podem i el PSOE acosta la repetició electoral

Els de Pablo Iglesias continuen reclamant un govern de coalició i els socialistes, apostant per un acord programàtic

Redacció Madrid

Les negociacions entre el PSOE i Unides Podem per un acord que provoqui la investidura de Pedro Sánchez es van tornar a encallar ahir i per la mateixa raó de sempre, la fórmula de govern, ja que el partit de Pablo Iglesias continua reclamant coalició i els socialistes, pacte programàtic. Si no hi ha un moviment sorpresa els pròxims dies, el 23 es convocaran automàticament les eleccions per al 10 de novembre.

Gairebé quatre hores va durar la segona reunió en aquest diàleg que van reprendre la setmana passada els equips negociadors dels partits després de l’aturada de l’agost, i encara que les parts van agrair la cordialitat, es van acusar mútuament de fer inviable l’acord, fet que deixa les negociacions a tocar de la ruptura.

Primer va ser el secretari d’acció política d’Unides Podem, Pablo Echenique, qui assegurava als mitjans de comunicació que l’equip socialista els va exigir que acceptin el govern en solitari o, en cas contrari, s’aixecarien de la taula. Segons Echenique, el PSOE “no es mou del seu plantejament de formar un govern de partit únic” i “íntegrament ocupat per ministres socialistes”, un “error” que, va recalcar, “aboca definitivament el país a eleccions anticipades”. I va demanar als socialistes que rectifiquin.

No obstant això, per a la número dos del PSOE, Adriana Lastra, serà Unides Podem qui aboqui Espanya a nous comicis si segueix en el seu plantejament d’una coalició i no vol negociar un acord programàtic. Segons Lastra, el seu partit ha constatat que “no hi ha una via per aconseguir un acord” perquè Podem “s’ha negat en tot moment a un acord programàtic i de governança per al país”, i per això “ara com ara” no veuen sortida a aquesta situació. Lastra va recalcar, però, que els socialistes estan disposats a continuar negociant i no volen aixecar-se de la taula, i va insistir que cal partir del diàleg sobre el programa i que no accepten parlar de coalició.

La número dos del PSOE va assenyalar, d’altra banda, que Podem ha deixat clar que no donaria el seu suport sense més de la mateixa manera que els socialistes no volen una investidura gratis, sinó un acord programàtic, per la qual cosa va rebutjar la possibilitat que Sánchez sigui triat sense pacte previ amb Podem.

Sobre aquest tema, Echenique va considerar que una investidura gratis no seria responsable i causaria una inestabilitat, per la qual cosa no entra en els plans de Podem. En qualsevol cas va assenyalar que el PSOE els ha deixat clara la seva intenció de fer “el contrari que al juliol”, quan va acceptar l’encàrrec del rei sense tenir encara els suports suficients, perquè ara no l’acceptaria sense aconseguir-los.



Posicions enrocades

Cadascun dels portaveus dels dos equips negociadors va insistir a defensar les seves posicions. Així, Echenique va dir que són els socialistes els que poden acabar portant el país a una repetició electoral “absurda i irresponsable”. I va defensar reprendre la negociació on es va quedar al juliol –amb la coalició sobre la taula–, perquè l’acord seria llavors qüestió d’hores.

Però Lastra va reiterar que el que ofereixen a Unides Podem són garanties per a un acord programàtic i pressupostari, i els va convidar a reflexionar sobre què faran, “si permetran o impediran un govern progressista en aquest país”.

