El president dels Comuns anuncia que deixarà el càrrec el 31 d'octubre

John Bercow dimitirà en la mateixa data que està prevista la sortida del país de la UE

Actualitzada 10/09/2019 a les 06:48

Redacció Londres

El president de la Cambra dels Comuns, John Bercow, va anunciar ahir que dimitirà del càrrec el 31 d’octubre, la data prevista ara com ara perquè el Regne Unit abandoni la Unió Europea. En un discurs davant els diputats, Bercow va dir que, en el cas que el Parlament voti a favor de convocar unes eleccions anticipades, abandonarà les seves responsabilitats quan quedin suspeses les cambres.

Bercow ha adquirit una especial rellevància en el procés del Brexit, en haver facilitat en diverses ocasions que es desafiessin les convencions parlamentàries per proposar lleis que anaven en contra dels interessos del govern. La setmana passada va permetre que diputats laboristes i conservadors presentessin una legislació dissenyada per bloquejar una sortida sense acord de la UE, una llei que va entrar ahir en vigor després que la reina Isabel II la sancionés.

Bercow va ser elegit diputat del Partit Conservador als Comuns el 1997 i va abandonar aquesta formació després de ser designat president de la Cambra, el 2009, per mantenir una posició de neutralitat.

En la seva intervenció d’ahir va explicar que a l’inici d’aquesta legislatura va prometre a la seva esposa i els fills que aquesta seria l’última. En els últims dies, mitjans britànics havien especulat amb la possibilitat que el primer ministre, el conservador Boris Johnson, tractés de bloquejar la seva reelecció com a membre del Parlament en cas d’un avançament electoral.

“Si la cambra vota per unes eleccions anticipades el meu període com a president i diputat conclourà quan es tanqui el cicle parlamentari”, va indicar Bercow. “Si la cambra no vota [per unes eleccions] he decidit que el més democràtic seria que dimiteixi al final de la sessió de dijous 31 d’octubre”, va detallar.

Els diputats han votat aquesta passada nit per segon cop en una setmana si accepten l’avançament electoral que proposa Johnson, que necessita el suport de dos terços de la cambra. L’oposició ja va vetar una proposta similar la setmana passada, i tot i que a l’hora del tancament d’aquesta edició encara no s’havia produït la votació s’esperava que tornaria a rebutjar la celebració de comicis anticipats. Aquesta sessió parlamentària era l’última abans de la suspensió de la Cambra –fins a pocs dies abans de la data límit per al Brexit–, impulsada pel premier britànic.