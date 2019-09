Els manifestants de Hong Kong demanen ajuda als Estats Units

Centenars de milers de participants en les protestes omplen la ciutat de banderes nord-americanes perquè Washington aprovi una llei per defendre l’autonomia del territori

Actualitzada 09/09/2019 a les 06:52

Redacció Hong Kong

Hong Kong es va embolicar ahir en un mar de banderes nord-americanes, ja que centenars de milers de persones van participar en un míting massiu en el qual van reclamar al Congrés del país nord-americà que aprovi una llei que defensi l’autonomia d’aquesta ciutat xinesa. Una multitud de manifestants es van congregar al parc Chater a la zona financera de Central, lloc on s’han celebrat molts altres esdeveniments antigovernamentals en els últims dos mesos. Després d’això, van marxar turó amunt per lliurar peticions de suport al consolat general dels Estats Units a Hong Kong.

Entonant en ocasions l’himne nacional nord-americà, els manifestants, que van caminar diversos quilòmetres al barri de negocis central d’aquesta ciutat financera, cridaven eslògans com “Allibereu Hong Kong, resistiu contra Pequín” o “Aproveu l’Acta”, en referència a l’Acta de Drets Humans i Democràcia a Hong Kong. Aquest text va ser recentment proposat per alguns legisladors nord-americans, ja que Hong Kong es troba immersa en la pitjor crisi política en dècades. Representants del Comitè Organitzador de Trobades per Resar, que va ajudar a organitzar la protesta, van lliurar cartes amb peticions a un empleat consular nord-americà en un carrer proper al complex.

Al costat d’ell i davant d’una nombrosa gentada, un representant emmascarat va assegurar: “Celebrem les mesures punitives contra els funcionaris de Hong Kong (i de la Xina) que reprimeixin els drets humans dels de Hong Kong. Estem patint molt per culpa del malvat Govern de Hong Kong i l’estat policial sota la més cruel dictadura de la història, el Partit Comunista (Xinès)”. “Desitgem autonomia i democràcia –va afegir–. Compartim els mateixos valors de llibertat i drets humans que els Estats Units... si us plau, allibereu Hong Kong. Estarem agraïts si podeu enviar aquest missatge als vostres companys a Washington.”

Aquest va ser el primer acte massiu per demanar ajuda als Estats Units des que va començar el moviment de protesta antigovernamental a Hong Kong, a principis de juny, i es va produir un dia abans que el Congrés nord-americà reprengui l’activitat després de la parada estiuenca. Els manifestants de Hong Kong esperen que els legisladors nord-americans aprovin la citada Acta, que exigeix ​​a Washington certificar de forma anual si Hong Kong segueix sent autònoma.