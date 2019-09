Nova alerta per listèria en una altra marca de carn contaminada

La marca Sabores de Paterna de carn ‘mechada’ ha estat retirada del mercat i l’empresa que la fabrica ha cessat la seva producció

Actualitzada 07/09/2019 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

La Junta d’Andalusia va anunciar ahir la declaració d’una nova alerta sanitària per listeriosi a l’haver trobat una carn mechada contaminada de listèria de la marca Sabores de Paterna, a la província de Cadis. El conseller de Salut, Jesús Aguirre, va informar que no hi ha cap cas detectat per listèria però es van trobar evidències en la contaminació de la carn de la marca Sabores de Paterna, amb fàbrica a la localitat gaditana de Paterna de Rivera. La Junta d’Andalusia va decretar el tancament cautelar de l’empresa, el cessament de tota la seva producció i la retirada del producte del mercat. S’està analitzant si el cep de carn mechada contaminada és el mateix que el de la marca La Mechá, origen del brot de listèria més gran a Espanya.

Les autoritats estan contactant amb proveïdors de Cadis i també de les províncies de Huelva, Madrid i Màlaga, on se sap que ha estat distribuït el producte contaminat. L’alerta, en tot cas, és a tot el territori espanyol i tota la carn mechada d’aquesta marca s’ha de retirar del mercat. De moment es desconeix la quantitat d’aquest producte que hi ha en circulació.

Aquest cas es va detectar després que la conselleria rebés ahir al matí la confirmació del laboratori de la Junta a Almeria que un lot de la carn mechada de Sabores de Paterna va donar positiu en listèria. Abans, el passat 30 d’agost, l’hospital madrileny de Móstoles va atendre un jove de 14 anys que havia ingerit carn mechada de la marca afectada en un entrepà comprat en un supermercat de Conil de la Frontera (Cadis). Quatre familiars més també van consumir el mateix producte però no van presentar símptomes.

Tot i que el jove va donar negatiu en listèria, la Direcció General de Salut Pública de Madrid es va posar en contacte amb la Conselleria andalusa de Salut per advertir-los del possible nou cas. Tècnics de la Junta es van personar al local de Conil i a la fàbrica i van prendre mostres de la carn, que van enviar el 3 de setembre als laboratoris autonòmics d’Almeria. Les mostres de la carn que es van agafar a l’establiment van donar negatiu, però ahir es va conèixer el positiu de la prova de la fàbrica.

El conseller va recomanar als ciutadans que no consumeixin la carn de Sabores de Paterna i va dir que el que “la tingui a casa seva que no en mengi”. El Ministeri de Sanitat ja ha donat avís a totes les comunitats autònomes de la nova alerta sanitària.