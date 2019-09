Johnson insisteix en els comicis com a únic camí per desbloquejar el Brexit

El primer ministre afirma que preferiria estar “mort en una cuneta” abans que sol·licitar a Brussel·les una nova pròrroga

Actualitzada 06/09/2019 a les 06:56

Redacció Londres

El primer ministre britànic, el conservador Boris Johnson, va insistir ahir que unes eleccions generals són l’únic “camí” que pot seguir el Regne Unit per desbloquejar el procés de sortida de la Unió Europea. “Vull donar al país la possibilitat de decidir si seguim endavant amb el nostre pla de sortir [de la UE] el 31 d’octubre, una fita que podem aconseguir, o bé que alguna altra persona faci que ens quedem a dins” després d’aquesta data, va afirmar el cap de Govern en un discurs a West Yorkshire, al nord d’Anglaterra.

El Parlament va vetar la nit de dimecres l’avançament electoral que havia demanat Johnson, si bé el govern ha presentat una moció per tornar a intentar obtenir el suport de dos terços de la cambra dilluns que ve.

En ser preguntat si en alguna circumstància sol·licitaria una nova pròrroga del Brexit a Brussel·les, el primer ministre va assegurar que preferiria estar “mort en una cuneta” abans que fer-ho. “Costa mil milions de lliures al mes, no serveix absolutament de res. Quin seria l’objectiu d’un nou retard? Crec que és completament innecessari”, va afirmar.

La Cambra dels Comuns va donar dimecres llum verd, no obstant això, a una llei que forçarà el govern a demanar una extensió del termini de sortida si no aconsegueix segellar un nou acord.

Johnson va recalcar que unes eleccions anticipades han de celebrar-se abans de la cimera europea del 17 d’octubre, en la qual confia a obtenir noves concessions per part de Brussel·les. “Aquest país ha d’enfrontar-se a una decisió clara. Hem de decidir qui volem que vagi a aquesta reunió crucial. Volen que vagi Jeremy Corbyn [líder laborista] amb el seu pla d’estendre i retardar el Brexit, i deixar-nos a la UE per sempre?”, va dir Johnson. “O prefereixen acabar amb això, tornar-nos a unir tots i complir el mandat de la gent? Això és el que jo faria”, va agregar el primer ministre.

La jornada d’ahir també va estar marcada per la dimissió de Jo Johnson, germà del mandatari, que va renunciar com a diputat i com a secretari d’Estat d’Universitats després d’anteposar l’“interès nacional” a la “lleialtat familiar”, segons va explicar ell mateix.

“Ha estat un honor representar Orpington durant nou anys i exercir com a secretari d’Estat al costat de tres primers ministres”, va assegurar Jo Johnson al seu perfil de Twitter, on va donar compte del debat intern que ha viscut “les últimes setmanes”.

En aquest temps, “m’he debatut entre la lleialtat familiar i l’interès nacional”, va dir. “És una tensió insalvable i és temps que uns altres assumeixin el meu paper com a diputat i secretari d’Estat”, va afegir el germà de l’actual premier, sense al·ludir directament als motius exactes de la seva decisió.



Agraïment del govern

Downing Street va agrair per boca d’un portaveu el “servei” prestat per Jo Johnson, “un secretari d’Estat brillant i amb talent i un fantàstic diputat”. “El primer ministre, com a polític i com a germà, entén que no haurà estat fàcil per a Jo”, va admetre l’oficina del primer ministre.

L’anunci per part de Jo Johnson aguditza la disputa interna d’una família que ja havia evidenciat les seves diferències de mà de Rachel Johnson, que aquest any es va unir al partit Change UK per fer campanya durant les eleccions europees passades en contra del Brexit.