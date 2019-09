Hong Kong retira la polèmica llei per contenir les protestes

Actualitzada 05/09/2019 a les 06:51

Redacció Hong Kong

Després de tres mesos de protestes que han sumit la ciutat de Hong Kong en la crisi més greu de la dècada, la cap de Govern, Carrie Lam, va anunciar ahir la retirada definitiva del polèmic projecte de llei d’extradició que va detonar les marxes, però no va cedir a les altres demandes. “El govern retirarà formalment el projecte de llei per tranquil·litzar completament les preocupacions públiques”, va afirmar la cap de l’executiu en una declaració televisada. La retirada de la llei era una de les cinc exigències dels manifestants. La resta de peticions són l’establiment d’una comissió independent que investigui la suposada brutalitat policial, la retirada de càrrecs contra els detinguts per les protestes, la retirada del qualificatiu de revolta sobre les manifestacions i sufragi universal per a l’elecció del cap de l’executiu local.

#1 Oncle Sam

(05/09/19 08:05)