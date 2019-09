El Parlament aprova la tramitació de la llei per evitar el Brexit dur

La Cambra dels Comuns dona llum verd per 329 vots a favor i 300 en contra al text que ha de servir per bloquejar una sortida abrupta

Actualitzada 05/09/2019 a les 06:49

Redacció Londres

Una majoria de la Cambra dels Comuns va donar ahir un primer suport a la llei que obligaria el govern de Boris Johnson a evitar una sortida sense acord de la UE, amb una majoria fins i tot més àmplia que la votació celebrada dimarts a la nit, i que va deixar l’agenda parlamentària en mans dels que s’oposen a un Brexit desordenat.

Un total de 329 diputats van donar llum verd en primera lectura a aquesta llei, enfront dels 300 que es van alinear amb Johnson. El text va passar tot seguit a la fase de comissió, en la qual els diputats van poder debatre’n els detalls i plantejar possibles esmenes, dins d’un procés accelerat per la falta de temps parlamentari, segons la BBC. Aquest debat s’estava duent a terme encara a l’hora del tancament d’aquesta edició.

La llei, que compta amb el suport de l’oposició i de més d’una vintena de tories rebels, obligaria Johnson a sol·licitar una pròrroga del Brexit a la UE si abans del 19 d’octubre no aconsegueix la ratificació d’algun acord o un permís exprés del Parlament per treure el Regne Unit del bloc sense cap mena de pacte pel mig.

Johnson va contraatacar a aquesta iniciativa plantejant la convocatòria d’eleccions anticipades. Un portaveu de Downing Street va confirmar que el debat sobre aquest possible pla B tindria lloc durant aquesta nit passada, i que hi intervindria el cap de Govern, que ha proposat celebrar comicis el 15 d’octubre. Els principals partits de l’oposició, amb laboristes i liberaldemòcrates al capdavant, no es van oposar a priori a aquesta convocatòria, encara que van deixat clar que només accediran a treure les urnes si abans hi ha garanties legals que descartin un Brexit dur.

D’altra banda, la justícia escocesa va avalar la decisió de Johnson de suspendre el Parlament durant cinc setmanes en un moment clau pel Brexit. El jutge Lord Doherty assegura que “no hi ha hagut vulneració de l’estat de dret” i que “li correspon al Parlament decidir quan es reuneix”, i que pot fer-ho “abans i després de la suspensió”.