Tres nous avortaments pel brot de listeriosi per carn contaminada

Dos dels casos s’han produït a Sevilla, a les vuit i 32 setmanes de gestació, i un a Madrid, dins el primer trimestre

El brot de listeriosi provocat pel consum de carn mechada contaminada fabricada per l’empresa Magrudis de Sevilla havia provocat fins ahir tres morts i cinc avortaments, així com 204 persones afectades, quan es complien quinze dies des que la Junta d’Andalusia va decretar l’alerta el passat dia 15. Aquestes dades es van conèixer el mateix dia en què el conseller andalús de Salut, Jesús Aguirre, va anunciar en una comissió extraordinària al Parlament autonòmic –en la qual l’oposició va demanar la seva dimissió–, que la Junta es personarà com a acusació particular contra l’empresa Magrudis en el moment en què s’incoï un procediment penal després de la denúncia presentada davant la Fiscalia.

Ahir es va saber que dues embarassades ingressades a Sevilla han perdut als seus nadons a les vuit i 32 setmanes de gestació, i una dona que havia consumit la carn i que estava en un hospital de Madrid ha patit també un avortament durant el primer trimestre d’embaràs. A més, el conseller Aguirre va confirmar que la mort d’un home de 72 anys, malalt terminal de càncer de pàncrees, que estava en estudi, també es va produir per listeriosi, i se suma a les defuncions de dues dones de 90 i 74 anys.

Mentre el president andalús, Juanma Moreno, mostrava a Twitter el seu “pesar” pels dos nous avortaments a la regió, Aguirre es va referir a aquestes dades com un “drama” però va considerar que la decisió de decretar l’alerta sanitària el 15 d’agost i com es va comunicar després va ser “molt encertada”. Així, va defensar en tot moment la gestió del govern, amb “rigor” i decisions “ràpides”, i va considerar que els resultats els han donat “la raó” perquè es van avançar per decretar l’alarma sanitària i això va permetre que ningú més consumís carn contaminada.

Per part seva, el PSOE i Adelante Andalucía van demanar la dimissió del conseller per la gestió d’aquest brot, en considerar que no ha estat a l’altura de la gravetat dels fets i que s’ha reaccionat tard, per la qual cosa creuen que ha d’assumir responsabilitats.



Alerta per toxina botulínica

D’altra banda, ahir es van retirar llaunes de tonyina d’oli de gira-sol de la marca Dia de Catalunya, Astúries, Castella i Lleó, Aragó, la Rioja, Múrcia, Navarra, Castella-la Manxa i València per contenir toxina botulínica. A través d’un comunicat, l’Agència Espanyola de Seguretat alimentària va informar que el passat 9 d’agost va rebre una notificació sobre un brot d’intoxicació alimentària a Castella i Lleó associat al consum de tonyina en conserva d’una amanida russa. En conseqüència, s’ha localitzat i immobilitzat “de manera preventiva” el producte sospitós de causar el brot.