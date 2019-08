L'oposició britànica s'apressa a combatre un Brexit sense acord

Corbyn urgeix a legislar ben aviat per evitar la sortida abrupta i planteja una moció de censura

Actualitzada 30/08/2019 a les 06:42

Redacció Londres

El terratrèmol polític en què el govern britànic ha sotmès el Regne Unit després de la decisió de suspendre el Parlament fins a pocs dies abans del Brexit es va agreujar ahir amb la intenció mostrada pel Partit Laborista de legislar al més aviat possible per evitar una sortida abrupta i fins i tot presentar una moció de censura. L’escenari podria fer un tomb encara més gran si avui el Tribunal de Sessions d’Edimburg determina que el govern del conservador Boris Johnson va actuar fora de la llei. La cort civil de major rang d’Escòcia va celebrar ahir una vista presidida pel jutge Lord Doherty, després que un grup de més de 70 diputats britànics contraris a la sortida del país de la Unió Europea presentés una demanda a principis d’agost.

El pla per frenar les intencions de Johnson passa, segons el líder laborista, Jeremy Corbyn, per “aturar-lo políticament” a partir d’un “procés parlamentari que permeti legislar i prevenir un Brexit no negociat”, que es posarà en marxa dimarts que ve, quan la Cambra dels Comuns reprengui la seva activitat. El cap de l’oposició britànica va destacar així mateix que contempla presentar una moció de censura contra Johnson “en el moment apropiat”.

El calendari confirmat per la reina Isabel II implica que el Parlament suspendrà les seves sessions entre el 10 de setembre i el 14 d’octubre, amb la qual cosa els detractors d’un Brexit sense acord, que conformarien una majoria, no tindrien temps per tramitar iniciatives que frenin aquest escenari. Les dues cambres reobriran aleshores, quan quedaran tan sols tretze jornades hàbils per a la data prevista per al Brexit. La suspensió del Parlament és un tràmit habitual, encara que generalment només s’allarga al voltant de quinze dies quan aquesta vegada arribarà a les cinc setmanes, però el fet que Johnson hagi decidit planificar-la a escassos dies del Brexit ha aixecat una gran polseguera que ha arribat fins als carrers. Milers de persones es van manifestar dimecres a la nit davant del Parlament de Westminster, mentre que més d’un milió ha signat una petició en contra de la suspensió.

El descontentament d’un sector conservador s’ha visibilitzat amb la dimissió de la líder dels tories escocesos i una de les principals figures del partit, Ruth Davidson, qui va justificar la inesperada marxa adduint motius “personals” i en l’“ampli context polític”. Encara que els seus desacords amb Johnson són àmpliament coneguts, Davidson va assegurar que la principal raó de la seva marxa és que vol centrar-se a cuidar el seu fill. No va ocultar, no obstant això, que la seva preferència és que el Regne Unit abandoni la UE amb un acord, i va assenyalar que el premier li ha assegurat que està treballant en aquesta direcció.