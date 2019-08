Calvo diu que l'Open Arms no va voler anar a cap port del país

Actualitzada 30/08/2019 a les 06:37

Redacció Madrid

La vicepresidenta en funcions del govern espanyol, Carmen Calvo, va assegurar ahir que el vaixell Open Arms, que va passar 19 dies al Mediterrani amb més de 100 migrants a bord, “en cap moment” voler “venir a un port espanyol”. En compareixença al Congrés, Calvo va apuntar que la Moncloa es va posar en contacte amb el govern italià per demanar “ajuda i col·laboració” davant d’una situació d’emergència al vaixell. En no obtenir resposta, l’executiu de Pedro Sánchez va oferir el port d’Algesires, el qual Calvo va recordar que l’Open Arms havia utilitzat en 2 ocasions anteriors. D’altra banda, el jutge d’instrucció d’Agrigent, a Itàlia, va aixecar a primera hora d’ahir la immobilització del vaixell, que era bloquejat al port d’Empedocle, a Sicília, des del dimecres 21 d’agost per ordre del fiscal que investiga l’actuació del govern italià en la crisi.