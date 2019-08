Johnson suspèn el Parlament per evitar el veto al Brexit sense acord

La decisió, que té l’aval de la reina Isabel II, permetrà tancar la cambra des de la segona setmana de setembre fins al 14 d’octubre

Actualitzada 29/08/2019 a les 06:34

Redacció Londres

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va anunciar ahir la suspensió temporal del Parlament, un polèmic pas que va rebre l’aprovació de la reina Isabel II, malgrat que l’oposició el veu “antidemocràtic” pel fet d’entorpir els plans per evitar un Brexit sense acord.

En un moment incert per a la política nacional, el líder tory va generar un sisme polític en confirmar els seus plans de tancar els Comuns des de la segona setmana de setembre fins al 14 d’octubre, quan es durà a terme la cerimònia d’obertura de la nova legislatura, l’anomenat Discurs de la reina. L’anunci va enfurismar els grups opositors, que dimarts mateix van anunciar la seva intenció d’explorar vies per evitar que el país deixi la Unió Europea el 31 d’octubre de males maneres, una opció que cada vegada sembla més pròxima.

Després del recés estival, estava previst que les sessions parlamentàries es reprenguessin el pròxim 3 de setembre, però el nou calendari revelat ahir deixa amb prou feines marge de maniobra als diputats contraris a un divorci abrupte per poder idear nous mecanismes legals amb els quals intentar bloquejar aquest escenari.

El Consell Privat de la sobirana britànica va anunciar ahir a la tarda que complirà amb la sol·licitud del govern i prorrogarà les sessions del Parlament “no abans del dilluns 9 de setembre i no més tard del dijous 12 de setembre”. Les cambres cessaran així la seva activitat durant unes cinc setmanes, en lloc de les tres setmanes de recés que estaven previstes entre aquestes dates per facilitar les conferències dels partits britànics.

En una missiva enviada ahir per Johnson als parlamentaris per explicar-los les seves intencions, el premier va insistir que disposaran d’un “marge ampli” per poder debatre el Brexit abans de la celebració del Consell Europeu del 17 i 18 d’octubre, que resultarà clau per al país. El polític va assegurar que és “totalment fals” que després del seu anunci s’amagui una segona intenció de lligar les mans dels detractors del no deal (“no pacte”) i va defensar que obeeix a la intenció del seu govern de “tirar endavant una ambiciosa i valenta agenda legislativa” sobre la qual podran votar a l’octubre. També va agregar aconseguir un possible acord del Brexit amb Brussel·les serà un “tema central” i “prioritari”.

El Parlament tindrà l’ocasió de votar sobre els plantejaments de la sortida de Londres del bloc comunitari “els dies 21 i 22 d’octubre”, una vegada es conegui la decisió de Brussel·les, segons Johnson.



Accions judicials

La pluja de crítiques demolidores als seus plans va tibar més la situació política i un grup multipartit format per més de 70 diputats valora ja la possibilitat de recórrer a la justícia per a bloquejar la suspensió parlamentària. El líder de la Cambra dels Comuns, el tory John Bercow, va titllar el gest de Johson d’“aberració constitucional”, mentre que el líder laborista Jeremy Corbyn, de la seva banda, va dir que la decisió suposa una “aberració i una amenaça a la democràcia”.

La clausura temporal i durant un període curt de temps de la Cambra dels Comuns és una mesura que es posa en marxa al final de cada sessió parlamentària -de 12 mesos de durada-, si bé aquesta última ha durat dos anys, des de les últimes eleccions generals de juny del 2017.

#1 Demócrates

(29/08/19 09:21)