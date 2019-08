Autoritats italianes immobilitzen el vaixell d'Open Arms a Sicília

La Guàrdia Costanera italiana va informar que el vaixell no es podrà moure de Sicília fins a nova informació

Actualitzada 23/08/2019 a les 07:06

Redacció Sicília

Les autoritats italianes van immobilitzar ahir el vaixell espanyol de rescat d'immigrants Open Arms a Sicília després de comprovar que hi ha una sèrie d’“anomalies greus”, per la qual cosa no podrà tornar a navegar “fins que s'hagin corregit”.

La Guàrdia Costanera italiana va informar en un comunicat que després de realitzar una inspecció en l'embarcació, que actualment es troba a Sicília, s'han trobat “anomalies greus” relacionades amb la seguretat de la navegació, el compliment de la legislació sobre protecció del medi ambient marí i la capacitació i familiarització de la tripulació amb els procediments d'emergència proporcionats a bord.

Per això, el vaixell quedarà retingut i no podrà sortir del port de Porto Empedocle, on es troba, “fins que s'hagin corregit les irregularitats tècniques i operatives detectades durant la inspecció”.

El vaixell de l’ONG va arribar a Sicília dimecres, després que el dia anterior poguessin desembarcar a Lampedusa, per ordre de la Fiscalia italiana, els 83 migrants que encara quedaven a bord, en un dels polsos més intensos sobre desembarcament d'immigrants mantingut amb les autoritats italianes.

Ara, aquests 83 immigrants i l’altre mig centenar que havia estat traslladat anteriorment a l'illa en evacuacions mèdiques o hi havia arribat nadant, esperen conèixer el seu futur i saber on seran reubicats.



Reacció espanyola

La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, ha anunciat aquest dijous que Espanya acollirà quinze dels migrants rescatats si es manté el repartiment inicial. La vicepresidenta ha confiat que el repartiment pactat, en el qual hi ha Espanya, Alemanya, França, Luxemburg i Romania, “es mantindrà”, si bé ha reconegut que no sap “si algun país pot incorporar-se en l'últim moment”.

“Al principi la nostra quota era de 15 migrants i això és el que portarem per al nostre país”, ha assenyalat Calvo, que ha destacat la “resposta humanitària que va iniciar el president del Govern” quan va enviar el buc Audaz amb rumb a l'illa italiana de Lampedusa, on es troben els migrants rescatats pel vaixell Open Arms.

Calvo ha agraït als ajuntaments i comunitats autònomes que s'han mostrat com a voluntaris per ajudar aquestes persones.