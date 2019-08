L'Open Arms podria enfrontar-se a una multa de fins a 901.000 euros

El govern espanyol va advertir l’ONG catalana que s’arriscava a ser sancionada si tornava a rescatar persones a la deriva a la Mediterrània

Actualitzada 22/08/2019 a les 06:58

Redacció Madrid

L’ONG catalana Proactiva Open Arms es podria enfrontar a una multa de fins a 901.000 euros per haver reprès els rescats a la Mediterrània, tal com va advertir el govern espanyol a l’entitat en una carta el passat mes de juny. Així es reflectia en una missiva enviada el passat 27 de juny al capità del vaixell, i signada per Benito Núñez Quintanilla, el director general de la Marina Mercant, organisme dependent del ministeri de Foment.

A la carta, la Marina Mercant avisava el vaixell de les “infraccions” que implicava la seva “pretensió de reprendre rescats”, després que l’ONG decidís posar rumb de nou a la Mediterrània central per rescatar persones a la deriva, tot i que només compta amb l’autorització de proporcionar ajuda humanitària. El vaixell, de bandera espanyola, no té permès navegar ni fer cerques actives a la zona SAR de salvament i rescat de la Mediterrània central. Així l’hi recordava el govern al capità de l’Open Arms a la comunicació enviada.

No obstant, precisava que les operacions de salvament que fossin “de caràcter espontani o ocasional amb motiu de la navegació normal del vaixell” estarien subjectes al compliment de la normativa sobre salvament marítim. És a dir, si el vaixell durant el seu trajecte trobava persones “en perill” al mar, hauria d’assistir-les.

En aquesta carta, la Marina Mercant també advertia el vaixell que li podria “ser ordenat el seu retorn a port espanyol per fer efectiva la paralització” en el cas que persistís en la conducta “d’escometre operacions de recerca i salvament sense donar compliment al que s’exigeix ​​normativament”.

Així mateix, avisava que els incompliments constituirien “infraccions contra la seguretat marítima o l’ordenació del trànsit marítim”, que es poden sancionar “cadascuna amb multes de fins a 901.000 euros o 300.000 euros, respectivament”, conformement al text refós de la Llei de Ports de l’Estat i la Marina Mercant. A més, la Marina Mercant advertia el capità que si cometia infraccions “greus o molt greus contra la seguretat marítima” es podria declarar la suspensió del títol professional espanyol.

Ahir, l’endemà que la Fiscalia italiana ordenés el desembarcament a Lampedusa dels 83 migrants que seguien a bord de l’Open Arms, la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, no va descartar que s’imposin sancions a l’Open Arms.

