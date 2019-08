Desembarquen 27 menors malgrat la intransigència de Matteo Salvini

Segueixen a bord 107 persones rescatades fa 16 dies al Mediterrani en condicions molt difícils

Actualitzada 18/08/2019 a les 07:11

Agències Andorra la Vella

Després de diverses crides dramàtiques de la tripulació, que temia per la seguretat, el vaixell Open Arms de l'ONG espanyola va poder desembarcar ahir a l'illa italiana de Lampedusa 27 menors no acompanyats, però segueixen a bord 107 persones rescatades fa 16 dies al Mediterrani en condicions molt difícils. El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, cada vegada més sol en la seva intransigent postura de no permetre el desembarcament d'aquests migrants, va donar finalment el braç a torçar, de mala gana i declarant que ho feia contra la seva voluntat, després que el primer ministre, Giuseppe Conte, li ho demanés dues vegades per carta. Poc després, dues llanxes de la Guàrdia Costanera i de la Guàrdia de Finances italianes recollien de l’Open Arms els 27 menors no acompanyats per a transferir-los a terra ferma, enmig d'aplaudiments i abraçades entre els que marxaven i els que es quedaven a bord.

Una operació supervisada per la Fiscalia d'Agrigent (Sicília), de la qual depèn Lampedusa i que investiga el presumpte delicte de segrest de persones per aquest bloqueig a bord del vaixell malgrat que fa uns dies un tribunal italià va anul·lar la prohibició de Salvini perquè l’Open Arms entrés en aigües territorials. Els 27 nois -tretze eritreus, cinc sudanesos, dos del Txad, dos de Gàmbia, un de Ghana, un de Mali, un de Nigèria, un d'Etiòpia i un d'Egipte- van ser traslladats a un centre d'acolliment al trepitjar terra ferma. El primer ministre Conte havia anunciat diumenge passat que els Governs d'Espanya, Alemanya, França, Luxemburg, Portugal i Romania li van transmetre la disponibilitat per a acollir una part dels rescatats, però encara no s'ha formalitzat cap acord de reubicació.



Condicions higienicosanitàries

La justícia italiana ha ordenat una inspecció mèdica al buc per a constatar les condicions higienicosanitàries en què es troben els migrants a bord després de més de dues setmanes amuntegats a la coberta. L'ordre va ser donada ahir per la Fiscalia de la ciutat d'Agrigent (Sicília), que des de divendres investiga un presumpte delicte de segrest de persones -no contra ningú en concret- i els metges encarregats verificaran especialment l'estat dels menors. Camps, el fundador de l’ONG, va insistir que els rescatats requereixen assistència "per necessitat extrema" i fins i tot els voluntaris de l'ONG i la tripulació del vaixell, després de 16 dies en unes condicions infames a bord. Camps també demana ajuda al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez.