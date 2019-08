La salut dels migrants de l'encara bloquejat Open Arms empitjora

Les 134 persones a bord pateixen greus problemes físics i psicològics després de setze dies sense poder tocar terra

Actualitzada 17/08/2019 a les 06:46

Redacció Roma

La salut física i psicològica dels 134 migrants que romanen a bord del vaixell de l’ONG espanyola Open Arms davant de l'illa de Lampedusa empitjora amb el pas de les hores, mentre el govern italià es nega a autoritzar el seu desembarcament. “Amenaces de suïcidi. Conats de violència. Totes les persones estan físicament i psicològicament trencades. Al límit. Necessiten ser evacuades de manera immediata”, va assegurar ahir l’organització a les xarxes socials.

L’embarcació porta des de l’1 d’agost al Mediterrani esperant un port i des del 14 d’agost està en aigües italianes, però sense poder apropar-se a terra, ja que el ministre de l’Interior italià, Matteo Salvini, es nega a permetre-ho.

L’organització denuncia que “les condicions psicofísiques d’adults i menors són crítiques i la seva seguretat és molt preocupant”, tal com ha pogut constatar un psicòleg de l’ONG italiana Emergency, que va pujar a bord. Va ser Alessandro DiBenedetto, que va poder comprovar que a bord hi ha 28 menors, d’entre 16 i 17 anys, procedents d’Eritrea, el Sudan, Nigèria, el Txad, Egipte, Gàmbia i Mali.

Després de conversar amb les persones salvades, DiBenedetto refereix que han patit abusos, tortures i violacions dels seus drets humans, i que actualment es troben en “condicions d’extrema vulnerabilitat, tant física com psicològica, agreujades per la incertesa i l’estrès que viuen, la qual cosa els exposa a patir riscos psicopatològics”.

La majoria té problemes com ansietat i depressió, però també tensió muscular, insomni, cansament, estat de preocupació constant i fins i tot pensaments d’autolesió, exposa el document del psicòleg, que conclou que “és urgent i necessari sol·licitar la intervenció immediata per part de les autoritats competents per posar fi a la situació”.

A l'embarcació també van pujat els metges del Cos de Socors Italià de l’Ordre de Malta (CISOM), que van explicar als mitjans locals que “les condicions sanitàries són pèssimes, no hi ha prou espai per a tanta gent”, i només hi ha dos banys, de manera que “els migrants, sovint, es veuen obligats a satisfer les seves necessitats fisiològiques on dormen i mengen”.



Situació difícil de gestionar

Els responsables d’Open Arms a Itàlia van explicar en una nota que la situació a bord és difícil de gestionar i van demanar el desembarcament immediat a Lampedusa “abans que s’afegeixin nous drames als ja viscuts”.

Però les crides d’Open Arms no estan sent escoltades per les autoritats italianes, que els segueixen negant trepitjar terra. L’autorització per arribar a un port depèn de Salvini, qui és immers en una crisi política que ell mateix ha desencadenat al país i que està utilitzant el discurs antiimmigració per augmentar les seves simpaties, com ha fet en l’últim any amb èxit, segons els sondejos.

En les últimes hores, l’Open Arms ha hagut de sol·licitar a Itàlia l’evacuació de tretze persones, almenys cinc per causes psicològiques, que van ser examinades pel responsable del poliambulatori de Lampedusa, Francesco Cascio, qui va dir que estan bé i només un tenia una otitis.

Aquest resultat va servir a Salvini per atacar l’organització humanitària i dir una vegada més que en les dues setmanes que fa que sol·licita un port podria haver “anat i tornat tres vegades a Espanya”.

#2 Màfies

(17/08/19 10:35)



#1 Porca miséria

(17/08/19 10:30)