El president dels Estats Units mostra interès a comprar Groenlàndia a Dinamarca

Actualitzada 17/08/2019 a les 06:45

Redacció Washington

El president dels EUA, Donald Trump, ha demanat als seus assessors a la Casa Blanca que esbrinin si és possible comprar Groenlàndia a Dinamarca, segons van informat ahir diversos mitjans nord-americans. Aquestes informacions indiquen que Trump ha esmentat la qüestió diverses vegades en les últimes setmanes durant reunions i sopars.

The Washington Post va assenyalar que a la Casa Blanca ja s’ha discutit sobre la legalitat de la hipotètica compra, del procés per incorporar un territori amb el seu propi govern i també d'on sortirien els diners per a l'adquisició.

La cadena de televisió CNN, per la seva banda, va anotar que Trump, un multimilionari que va fer la seva fortuna en el desenvolupament immobiliari, ha demanat a l’advocat de la Casa Blanca, Pat Cipollone, que estudiï la possibilitat.

Tots dos mitjans van comentar que els assessors de Trump estan dividits entre els que creuen que el mandatari parla seriosament de comprar Groenlàndia, i els que consideren que es tracta d'un caprici passatger.

Les versions dels mitjans no aclareixen quin és el motiu pel qual Trump estaria interessat en la compra de Groenlàndia, encara que alguns especulen amb els seus recursos naturals i altres amb la seva importància geoestratègica per la seva proximitat a l'Àrtic.

