El vaixell va entrar ahir en aigües italianes mentre sis països europeus han mostrat la disponibilitat a acollir-lo

L''Open Arms' espera un port per desembarcar els 147 migrants L''Open Arms' va entrar ahir en aigües italianes en espera de desembarcar els 147 migrants. agències

Actualitzada 16/08/2019 a les 06:38

Redacció Roma

Els 147 migrants que estan a bord del vaixell de l’ONG espanyola Open Arms esperen des d’ahir en aigües italianes que els assignin un port on desembarcar, mentre sis països europeus ja han mostrat la seva disponibilitat a acollir-los i reubicar-los.

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va manifestar ahir a les xarxes socials que els governs de França, Alemanya, Romania, Portugal, Espanya i Luxemburg li han transmès la seva disponibilitat per rebre a aquestes persones.

Conte va explicar, a més, que la seva intenció és treballar perquè els països europeus acordin un mecanisme permanent de distribució dels migrants que arriben a les costes italianes, perquè el fenomen sigui gestionat en l’àmbit de la Unió Europea (UE).

L’embarcació espanyola es troba davant de les costes de Lampedusa sense autorització per atracar en un port, després que la Justícia italiana cancel·lés dimecres passat la prohibició signada pel ministre de l’Interior, Matteo Salvini, en contra seva.

La decisió va assenyalar que la situació “d’evident dificultat” en què es trobava la nau justificava que pogués deixar enrere les aigües internacionals i accedir a les italianes.

No obstant això, l’autorització per desembarcar depèn de Salvini, que ja ha avançat que no ho consentirà i que seguirà mantenint la seva lluita ferma contra la immigració.

“L’Open Arms en 15 dies hauria anat i tornat tres vegades a Espanya. És evidentment un atac polític a Itàlia”, va apuntar Salvini, en una roda de premsa al municipi de Castel Volturno, a la regió de Campània.

La crisi de govern que estan vivint des de fa una setmana l’antisistema Moviment Cinc Estrelles i la ultradretana Lliga va tenir ahir com a protagonista la gestió del cas Open Arms.

Després de conèixer dimecres la decisió de la Justícia italiana, Salvini va anunciar que presentarà un recurs urgent davant el Consell d’Estat i que signarà una nova prohibició per impedir al vaixell entrar en aigües territorials d’Itàlia.

Aquesta prohibició la va signar la matinada d’ahir i havia de comptar també amb els suports dels ministres de Transport, Danilo Toninelli, i de Defensa, Elisabetta Trenta, tots dos del Moviment Cinc Estrelles i que es van negar a fer-ho.

“Més enllà de les controvèrsies dels últims dies, no hem d’oblidar que hi ha nens i joves que han patit violència i abús de qualsevol tipus. La política mai pot perdre la humanitat. Per això no he signat”, va argumentar Trenta.

En la mateixa línia es va mostrar el ministre Toninelli, que va sostenir que signar una altra prohibició, després que la Justícia italiana rebutgés la primera, “hauria provocat dificultat al govern” i “Salvini només busca un consens fàcil”.

El ministre de l’Interior italià va respondre a les xarxes socials que humanitat “no és ajudar traficants i ONG”, sinó “invertir seriosament a l’Àfrica i no obrir els ports italians”.