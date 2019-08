Jordi Pujol júnior va ser beneficiari de comptes a Suïssa amb 26 milions

Se l’investiga per la presumpta comissió de delictes de blanqueig de capitals, contra la hisenda pública, la falsedat en documents mercantils i l’organització criminal

Les autoritats suïsses van comunicar a l’Audiència Nacional que Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l’ex-president català, va ser beneficiari de dos comptes al país helvètic que van arribar a sumar 25,9 milions d’euros, dels quals 4,4 milions procedien d’un compte previ obert a Andorra. És el resultat de la comissió rogatòria lliurada a Suïssa pel magistrat de l’Audiència Nacional José de la Mata, que investiga Pujol Ferrusola per la presumpta comissió de delictes de blanqueig de capitals, contra la hisenda pública, falsedat en documents mercantils i organització criminal.

En un acte datat dilluns passat, al qual ha tingut accés l’agència Efe, De la Mata, després d’analitzar l’informe de la unitat central de delinqüència econòmica i fiscal (UDEF) amb les dades remeses per Suïssa, va acordar lliurar una nova comissió rogatòria a Luxemburg per seguir el rastre dels diners. Els dos comptes suïssos, segons la informació rebuda, van ser clausurats el 2004 i el 2005, respectivament, i els fons traspassats a una entitat luxemburguesa. Segons la investigació, aquesta operació revela el principi “d’unitat de caixa amb el qual funciona la família”, ja que per ajuntar els 4,4 milions, el mateix dia de la transferència a Suïssa es van ingressar en el compte andorrà fons d’altres comptes als quals estaven o havien estat vinculats Oleguer Pujol Ferrusola, germà de Jordi, i la dona d’aquest últim, Mercè Gironés.

Jordi Pujol fill va ser interrogat ja el febrer del 2016 i l’abril del 2017 per aquesta transferència i va explicar, segons el seu entorn, que van ser inversions financeres i que els diners eren seus, ja que s’havia repartit l’herència de l’avi. Segons aquestes fonts, aquests moviments demostren que el primogènit era molt actiu en les inversions financeres amb la seva part del llegat de l’avi Florenci, però no acrediten que l’origen dels diners fos corrupte. A més, han subratllat que les xifres reflectides es refereixen al valor teòric de les seves participacions en productes financers de la societat Selecta Fund, ja que no es tracta de diners en efectiu en els comptes.

