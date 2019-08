Salvini presenta una moció de censura contra el primer ministre

El líder de la ultradretana Lliga retira el suport al seu aliat, el Moviment Cinc Estrelles, i desencadena una crisi al govern

Actualitzada 10/08/2019 a les 07:06

Redacció Roma

El líder de la ultradretana Lliga, Matteo Salvini, prepara ja el seu assalt al Govern italià després de retirar el suport al seu aliat, el Moviment Cinc Estrelles (M5S), cosa que ha desencadenat una crisi al país, de la qual es desconeixen per ara els temps. Salvini vol ser el pròxim primer ministre d’Itàlia i és conscient que ara gaudeix d’una popularitat que, segons els sondejos, el col·locarà en la presidència de l’executiu amb l’ajuda d’una coalició de dretes, ja que sol no suma majoria.

Per això, va presentar ahir al Parlament una moció de censura contra el primer ministre italià, Giuseppe Conte, perquè es constati si el govern segueix tenint els suports necessaris per seguir o en cas contrari es convoquin comicis immediats. “Massa nos fan mal a Itàlia que, per contra, necessita tornar a créixer i tornar a votar ràpidament. Qui perd el temps perjudica el país i només pensa en la poltrona”, es llegeix en una nota del partit, després de la presentació de la moció al Senat.

Salvini ha precipitat aquesta crisi d’estiu al país perquè sap que està vivint el seu gran moment. Ministre de l’Interior, durant aquest últim any, ha opinat de tots els assumptes polítics i econòmics, i fins i tot ha organitzat reunions amb els sindicats i empresaris, sense comptar amb el primer ministre, Giuseppe Conte, i el ministre d’Economia, Giovanni Tria.

Els últims sondejos li donen una intenció de vot del 36% i sumaria majoria absoluta en coalició amb els dos socis conservadors, Força Itàlia, de l’exprimer ministre Silvio Berlusconi, i Germans d’Itàlia, ja que cada un recaptaria més d’un 7% dels vots.

Les discrepàncies de la Lliga amb el M5S en immigració, ocupació, seguretat, ajudes socials, fiscalitat, desenvolupament o infraestructures sempre han estat latents, però el detonant ha estat la línia ferroviària d’alta velocitat Torí-Lió, que l’M5S considera un malbaratament i la Lliga, una obra estratègica per al país.

Dimecres passat, Salvini i els seus van rebutjar al Senat la moció dels seus socis, el M5S, per frenar aquestes obres i un dia després va anunciar que donava l’aliança de govern per trencada.

Ara, ha exigit que els senadors i diputats tornin a Roma de les vacances perquè Conte pugui acudir a les càmeres i constatar la seva falta de suports abans de presentar la dimissió davant el cap de l’Estat, Sergio Mattarella.

Després de la retirada del suport de la Lliga, el primer ministre tenia bàsicament dues opcions: presentar la seva dimissió a Mattarella o acudir al Parlament per verificar el seu suport, i aquest s’ha decantat per la segona opció. Conte va oferir dijous a la nit un dur missatge en el qual va acusar Salvini de dinamitar la coalició per aprofitar la seva estirada electoral, després de les eleccions europees, en les quals va ser el primer partit del país, i va avançar que aniria al Parlament perquè Salvini hagi de donar explicacions. El Parlament està ara mateix tancat per vacances, però els portaveus s’han de reunir en els propers dies per convocar la sessió que voti la moció, que segons els mitjans locals es podria celebrar al voltant del 20 d’agost. La presidenta del Senat, Elisabetta Casellati, ja ha convocat els portaveus de la cambra alta per a dilluns.

Per continuar al Govern, Conte necessitaria els suports del M5S i també del Partit Demòcrata, ja que la Lliga i els seus socis, Força Itàlia i Germans d’Itàlia, ja han avançat que volen eleccions.

