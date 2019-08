El govern italià aprova el decret per aturar les ONG que actuen al mar

Preveu multes de fins a un milió d’euros per als comandants de vaixells que entrin en aigües transalpines amb immigrants rescatats

Actualitzada 07/08/2019 a les 07:20

Redacció Roma

El govern italià va aprovar ahir un qüestionat decret amb multes a les ONG que salven vides al mar impulsat pel ministre de l’Interior, Matteo Salvini. De la ratificació del decret depenia l’estabilitat i continuïtat de l’executiu. El decret va ser aprovat definitivament al Senat amb 160 vots a favor, 57 en contra i 21 abstencions, i fins a l’últim moment van sobrevolar els temors que pogués ser rebutjat, fet que hauria provocat la caiguda de l’executiu de la ultradretana Lliga i del Moviment cinc Estrelles (M5S).

Salvini, que va participar en la votació en qualitat de senador, va celebrar immediatament l’aprovació de la norma agraint-ho a la Mare de Déu. “El decret de seguretat, amb més poder per a les forces de l’ordre, més controls a les fronteres, més homes per arrestar mafiosos i camorristes, és llei. Us ho agraeixo a vosaltres, italians, i a la beata Mare de Déu”, va escriure a les xarxes socials.

En la votació es va abstenir la Força Itàlia de Silvio Berlusconi, la ultradretana Germans d’Itàlia no hi va participar en considerar el text massa tou i sis senadors del Cinc Estrelles es van absentar en disconformitat amb el text.

La norma, aprovada a la Cambra dels Diputats el 25 de juliol passat, entre altres coses introdueix multes en cas d’entrar en aigües italianes a les ONG que salven immigrants a la Mediter­rània central, a les quals Salvini acusa d’afavorir la immigració clandestina.

El decret aprovat ahir al Senat estableix que el ministre de l’Interior pot limitar o prohibir l’entrada de naus en aigües territorials italianes per motius de seguretat, i les multes poden arribar al milió d’euros per als comandants de incompleixin aquesta disposició, superiors a les sancions estipulades en un decret previ sobre seguretat.

A més, preveu més inversions per combatre la immigració irregular i la màfia, noves contractacions d’agents policials o es prohibeix l’entrada als recintes esportius als que ataquin els àrbitres o protagonitzin incidents violents a l’estranger.

La d’ahir no era una votació qualsevol, ja que el govern de la Lliga de Salvini i del M5S va sotmetre el decret a una moció de confiança, és a dir, que si no passava l’executiu cauria. D’aquesta manera s’obligava d’alguna manera els parlamentaris dels partits del govern a votar-hi a favor, ja que la votació era pública i s’evitava els anomenats franctira­dors, que de vegades voten contra de la disciplina de partit emparats en l’anonimat.

És, a més, una tècnica per accelerar l’aprovació de normes, ja que impedeix les esmenes i el debat, i així es va rebutjar l’estudi de les més de mil modificacions proposades per l’opositor Partit Demòcrata (PD).

La qüestió era que el govern controla al Senat una majoria molt escarida, amb prou feines cinc escons més de marge, i a més diversos senadors del Cinc Estrelles havien amenaçat de votar-hi en contra.



Preocupació a l’oposició

L’oposició d’esquerres es va mostrat enormement preocupada per aquesta nova llei i va retreure al Cinc Estrelles que s’hagués plegat als desitjos de l’ultradretà Salvini. Una de les veus més dures va ser la del president del Senat durant la passada legislatura i legislador de l’esquerrana Lliures i Iguals, Pietro Grasso, que va retreure que el Govern “humilia” el Parlament en impedir el debat sobre aquest decret.