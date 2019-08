Trump planteja endurir el control d'antecedents per comprar armes

El president dels EUA podria enllaçar aquesta llei amb la reforma migratòria

Agències Washington

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha instat republicans i demòcrates a unir-se al Congrés per aprovar un enduriment dels controls d’antecedents per als qui vulguin comprar armes i ha plantejat que, “potser”, hauria d’aprovar-se de forma conjunta a la reforma migratòria. “No podem deixar que els que van perdre la vida a El Paso, Texas, i Dayton, Ohio, hagin mort en va”, va afirmar Trump a Twitter, en al·lusió als dos tirotejos que van sacsejar el cap de setmana els Estats Units i que van deixar 29 víctimes mortals entre els dos. “No podem oblidar-les, ni tots els que van venir abans d’ells”, va afegir. Per aquest motiu, va afirmar que “republicans i demòcrates han d’unir-se i aprovar controls d’antecedents contundents, potser enllaçant aquesta llei amb la reforma migratòria que es necessita desesperadament”. “Hem d’aconseguir que una cosa bona, si no gran, surti d’aquestes dues tragèdies”, va plantejar.

El primer dels tirotejos va tenir lloc dissabte, quan un jove de 21 anys identificat com Patrick Crusius presumptament va obrir foc de forma indiscriminada en un centre comercial d’El Paso (Texas) i va assassinar 20 persones. Les autoritats sospiten que va actuar motivat per motius racials i tracten el cas com a terrorisme. Unes 13 hores després, un altre jove armat, Connor Betts, de 24 anys, va matar nou persones al centre de Dayton, a Ohio, abans de ser abatut per les forces de seguretat. La policia ha evitat especular amb els motius de Betts, encara que ha reconegut que tenia un passat conflictiu i que havia amenaçat alguns companys d’institut.



Sol·licitud d'extradició

El govern de Mèxic s’està plantejant sol·licitar l’extradició del sospitós de la matança d’El Paso. El ministre d’Exteriors, Marcelo Ebrard, ha instat els Estats Units que prengui les “accions corresponents en matèria d’arma de foc”. “Actuarem amb la raó de la inclinació a la llei i amb fermesa”, va declarar el ministre diumenge en roda de premsa recollida pels mitjans mexicans.

Per al govern de Mèxic, el tiroteig d’El Paso és “un acte terrorista”, així que no descarta presentar una denúncia internacional. Segons recull el diari mexicà El Universal, el ministeri d’Afers Exteriors lliurarà a la fiscalia general de la República “tota la informació necessària perquè pugui presentar una denúncia”.