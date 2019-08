Un tiroteig en una ciutat d'Ohio deixa 11 morts i 27 persones ferides

L’atacant va haver de ser abatut per la policia. Els agents van trobar la germana de l’autor morta a tirs juntament amb la seva parella en un cotxe

Onze persones han resultat mortes i com a mínim vint-i-set ferides en un tiroteig a Dayton, Ohio, la matinada d’ahir. L'atacant, que ha estat un dels morts, va ser abatut per la policia i ha estat identificat com a Connor Betts, de 24 anys. Segons ha informat la Policia Local de Dayton a través de Twitter, la matança es va produir a la una de la matinada, hora local, a una zona de bars i locals d'oci nocturn. Es van desplegar diversos efectius policials, entre aquests agents de l'FBI, per investigar els fets.

En una compareixença en el lloc dels fets, l'assistent del cap de policia Matt Carper va dir que diversos agents van arribar gairebé immediatament i van abatre l'atacant. “La nostra gent està molt ben entrenada per a una situació com aquesta”, va dir, abans d'afegir que va ser un fet “molt afortunat que els oficials estiguessin molt a prop”, segons recullen mitjans locals. En els vídeos difosos a les xarxes socials es pot veure persones corrent mentre se senten múltiples trets als carrers, així com el suposat autor dels trets a terra.

La germana de l’autor de l'atac ha estat trobada morta a tirs al costat de la seva parella en un vehicle, segons han confirmat fonts policials a NBC News. Els dos cossos sense vida han estat trobats en un vehicle aparcat en els voltants del bar, d'acord amb les mateixes fonts.



Segon tiroteig en hores

Aquest és el segon tiroteig que es produeix en poques hores als Estats Units. El primer va ocórrer dissabte a El Paso, Texas, on hi ha hagut vint morts i vint-i-sis persones ferides. El sospitós és un home de 21 anys, però l’inspector de policia de la ciutat, Greg Allen, va evitar identificar-lo pel seu nom. Va afirmar, així mateix, que la recerca preliminar apuntava “un vincle amb un delicte d'odi”, sense oferir més detalls. El sospitós es va entregar als agents de policia en el centre comercial sense oferir resistència. La matança es va produir el matí de dissabte en uns grans magatzems de la companyia Walmart en el sud d'El Paso.

