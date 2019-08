Sánchez convoca els actors socials per convèncer Podem d'un acord

El president en funcions inicia contactes amb associacions i col·lectius per elaborar una “proposta oberta” que presentarà a Iglesias

Actualitzada 01/08/2019 a les 06:51

Redacció Madrid

El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, iniciarà a partir d’avui contactes amb representants d’associacions i col·lectius per elaborar una “proposta oberta” que presentarà a Unides Podem per buscar un acord programàtic, i no de coalició, entre tots dos partits. Sis dies després de la seva investidura fallida per no prosperar l’acord amb Podem, Sánchez va explicar ahir en una carta a la militància del PSOE el seu compromís d’intentar la formació de govern, assegurant que impedir la repetició electoral és “prioritat absoluta”.

“No llençarem la tovallola, i en aquest camí m’implicaré personalment i de forma decidida durant les pròximes setmanes, per convicció i per responsabilitat”, va assenyalar el líder socialista en aquesta carta, en la qual aposta per un acord que segueixi el model de Portugal o Dinamarca. En tots dos països, recorda, governen els partits socialdemòcrates com a forces més votades, però amb el suport “extern” de forces progressistes que garanteixen no només l’estabilitat política sinó també el compliment d’un programa de govern consensuat des de l’esquerra.

Al llarg de dos folis i mig de carta, Sánchez dona tot tipus d’explicacions a la militància, començant per les ofertes que va anar plantejant a Podem, i les raons per les quals, en la seva opinió, no va tirar endavant l’acord amb la formació de Pablo Iglesias. Sánchez lamenta que totes les fórmules van ser rebutjades per Unides Podem amb diversos arguments i “sense tenir en compte” que els socialistes estaven “plantejant una oferta sense precedents en la nostra història recent”.

“Malgrat tot, el govern progressista pot tirar endavant”, recalca Pedro Sánchez, que insisteix que és possible l’acord per evitar una nova convocatòria electoral. Per això, també va anunciar que des d’avui mateix començarà a reunir-se amb diferents col·lectius, perquè col·laborin en la creació d'“un espai comú per aconseguir un govern progressista”. En els pròxims dies, afegeix, elaboraran una proposta oberta d’acord amb aquest “espai comú” que presentaran a Podem per “aconseguir un acord programàtic vinculat amb la societat civil”.

Pedro Sánchez subratlla en la carta el convenciment que la fórmula que proposa -a la portuguesa o danesa- és “útil” per abordar els reptes que té al davant el país i és “la millor alternativa al bloqueig en el qual altres actors, de forma irresponsable, estan decidits a mantenir a Espanya”.

El líder del PSOE també promet que com a socialistes estaran a l’“altura” de la demanda social per formar govern i tindran la mà estesa per, des de la “fermesa” de les seves “conviccions”, obrir-la “amb generositat” per construir “consensos”.