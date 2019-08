Hong Kong jutjarà 44 persones per una manifestació prohibida

Actualitzada 01/08/2019 a les 06:51

Redacció Hong Kong

La Policia de Hong Kong va acusar ahir formalment 44 persones per revolta i una altra de possessió d’armes després de la desautoritzada manifestació de diumenge passat, per la qual cosa compareixeran properament davant un tribunal, segons les autoritats. Un dels detinguts -sobre els quals podrien recaure penes de fins a deu anys de presó- també està acusat d’agredir un agent. En total, van ser detingudes 48 persones d’entre 16 i 41 anys, de les quals dues van ser posades en llibertat sota fiança, i unes altres dues van ser “temporalment alliberades”. La policia va recalcar que les investigacions continuen i no va descartar més arrestos. Els comunicats que la institució va emetre durant la tarda de diumenge advertien els participants de la protesta de la possibilitat de ser detinguts i enfrontar-se a càrrecs per manifestació il·legal.