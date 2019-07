El CIS catapulta el PSOE i dona a Sánchez un 41,3% dels vots

Actualitzada 31/07/2019 a les 07:14

Redacció Madrid

El PSOE tornaria a guanyar les eleccions espanyoles amb el 41,3% del vot, segons recull el baròmetre que el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) va fer públic ahir. El PP torna a ocupar la segona posició amb el 13,7% d’intenció de vot, després de la caiguda de Ciutadans, que passa a la quarta posició amb el 12,3%. Unides Podem, amb En Comú Podem, acumulen el 13,1% dels vots emesos. Vox obtindria només el 4,6% dels vots. ERC milloraria els resultats amb un 4,5% dels vots i JxCat, amb un 1,6%, cauria lleugerament. L’enquesta es va fer de l’1 a l’11 de juliol, mentre les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez estaven en marxa. Així, reflecteixen resultats previs a la investidura fallida per manca d’acord entre el PSOE i Unides Podem. El baròmetre d’aquest juliol suposa un increment en el vot directe per als socialistes sobre el vot emès, amb 1,8 punts més que en l’anterior enquesta. Pel que fa a la situació política, la majoria consideren que és dolenta (34,7), molt dolenta (29,5%), o regular (28,7%).