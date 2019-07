El jutge imputa el BBVA en el 'cas Villarejo' per suborn i corrupció

El magistrat Manuel García Castellón incrimina el banc en pressumptes pagaments il·lícits a la societat de l’excomissari, Cenyt

Actualitzada 30/07/2019 a les 07:09

Redacció Madrid

El jutge del cas Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputat el BBVA com a persona jurídica pels delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets i corrupció en els negocis pels pagaments que va fer durant anys a l’excomissari a canvi de treballs d’espionatge.

Fonts jurídiques van confirmar ahir que el magistrat de l’Audiència Nacional ha acordat la imputació del banc a petició de la Fiscalia Anticorrupció dins de la peça del cas Tàndem relativa a les contractacions del banc a Villarejo des de 2004, quan la constructora Sacyr va iniciar un moviment per mirar d’agafar el control del grup bancari, que finalment no va tenir èxit. El jutge ha demanat al BBVA que designi una persona com a representant davant el jutjat però ha rebutjat la petició de l’entitat de personar-se com a perjudicat en la causa.

La Fiscalia va sol·licitar la imputació del banc la setmana passada després d’analitzar la documentació confiscada en els escorcolls practicats el novembre del 2017 i l’aportada pel BBVA. Documents que, segons el parer d’Anticorrupció, acreditarien que els pagaments “il·lícits” a l’empresa de Villarejo, Cenyt, “van afectar diverses àrees sensibles del banc i diversos executius de l’entitat durant un llarg període” i es van produir quan Villarejo estava encara en actiu a la policia.

La Fiscalia associa el delicte de suborn actiu al fet que les contractacions a Villarejo van tenir com a objecte “múltiples serveis d’intel·ligència i de recerca de naturalesa patrimonial i caràcter il·lícit” quan l’excomissari -a la presó des de novembre de 2017-, encara era policia en actiu i per tant el seu càrrec era incompatible amb aquestes tasques. Els “múltiples” delictes de descobriment i revelació de secrets derivarien de la informació a la qual va aconseguir accedir Villarejo de manera il·legal per aportar al BBVA que suposa, segons la Fiscalia, “una reiterada ingerència en els drets fonamentals de les persones mitjançant seguiments personals i accés a les seves comunicacions o a la seva documentació bancària”.

Quant al delicte de corrupció en els negocis, segons Anticorrupció, aquest es va poder produir perquè alguns dels directius del BBVA investigats “haurien percebut obsequis de l’entorn del Grup Cenyt per a la facilitació de les contractacions”.

Amb la imputació del BBVA, prossegueixen les perquisicions sobre les contractacions per valor de diversos milions del banc a Cenyt, empresa de l’excomissari que presumptament hauria espiat unes 15.000 trucades telefòniques de polítics, periodistes, banquers i empresaris, segons la investigació. Diversos càrrecs actuals i passats del banc estan sent investigats en aquesta causa, que és secreta, inclòs l’exconseller delegat Ángel Cano i l’excap de seguretat Julio Corrochano, que va abonar una fiança de 300.000 euros per no entrar a la presó.



Declaració d’un alt càrrec

De fet, ahir mateix va declarar com a investigat l’exdirector de Riscos i Recuperacions Immobiliàries del banc Antonio Béjar, que va anunciar divendres passat la intenció de col·laborar amb el jutge i que ahir va aportar nous documents a la causa. Arran de la seva compareixença, la Fiscalia va retirar la petició de llibertat sota fiança de 500.000 euros que va sol·licitar divendres per a Béjar, acabat de cessar per BBVA com a president de Distrito Castellana Norte.