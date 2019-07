Cancel·lats 190 vols al Prat pel mal temps i la vaga del personal d'Iberia

L’aturada dels treballadors de la companyia ha provocat 143 anul·lacions d’enlairaments i la forta pluja de dissabte, 46 més

Milers de passatgers s’han vist afectats per la segona i última jornada de vaga del personal de terra d’Ibèria a l’Aeroport de Barcelona-el Prat, i que només ahir va provocar més de vuitanta cancel·lacions i retards generalitzats. El dia va començar amb la ressaca de la difícil jornada de dissabte, quan les fortes pluges van provocar la suspensió de mig centenar de vols, la qual cosa va agreujar una situació ja per si sola complicada per l’aturada dels treballadors d’Iberia. Tot plegat va provocar 62 cancel·lacions. Durant la jornada d’ahir ja s’havia previst la suspensió de 73 vols de Vueling,