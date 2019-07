Més de mil persones detingudes en una manifestació a Rússia

La policia va arrestar alguns dels presents a la protesta i a més va impedir que la gent que volia sumar-s’hi ho pogués fer

Actualitzada 28/07/2019 a les 07:01

Agències Moscou

La policia russa va detenir ahir més de mil persones que participaven en una manifestació no autoritzada davant de l’ajuntament de Moscou contra el vet a alguns candidats opositors a les eleccions municipals del pròxim 8 de setembre. Segons el portal OVD Info, especialitzat en el recompte de detinguts en manifestacions, es van arrestar 1.007 persones, si bé la policia només en va reconèixer 295. Els agents van començar a traslladar els congregats als furgons desplegats a la zona hores abans de l’inici de la protesta, que va començar a les 14.00 hores, i els efectius antidisturbis van formar una línia per impedir que els manifestants s’acostessin fins a l’ajuntament i els feien recular fins als carrers limítrofs. A més, el fort dispositiu policial restringia l’accés al lloc de la protesta i impedia que nous manifestants se sumessin a la reivindicació.

Abans de l’inici de la protesta ja van ser detinguts diversos candidats opositors a les eleccions als quals la comissió electoral els havia rebutjat les candidatures. A més, la policia va practicar escorcolls als seus apartaments i a les seves seus des de divendres i fins ahir al matí, segons van afirmar alguns d’ells.

També s’han obert quinze casos administratius per fer una crida a la gent a participar en la manifestació d’ahir. Al veterà activista Iliá Yashin el van portar a una comissaria als afores de Moscou, i la portaveu del líder opositor, Alexéi Navalni, Kira Yarmysh i Ruslán Shaveddinov, membre del Fons de Lluita contra la Corrupció de Navalni, van ser traslladats a altres comissaries on també van ser interrogats pels agents. El mateix Navalni ja va ser arrestat el passat dia 24 i complia un arrest de 30 dies per fer crides i proclames a participar en la manifestació d’ahir. Divendres , la policia va advertir que recorreria a “tots els mitjans necessaris per a garantir la seguretat dels ciutadans, prevenir i impedir la pertorbació de l’ordre públic”.

La comissió electoral moscovita ha negat el registre a 57 candidats, entre els quals figuren alguns dels principals dirigents opositors, i ells acusen les autoritats de manipular els milers de signatures recaptades durant les últimes setmanes pels seus candidats, de transcriure-les incorrectament en el registre electrònic. Per la seva banda, la comissió electoral incrimina els opositors d’incloure en les seves llistes més de 300 “morts” i 10.000 persones inexistents.