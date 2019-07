Trump amenaça França amb represàlies per la 'taxa Google'

Actualitzada 27/07/2019 a les 06:48

Redacció Washington

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir que prendrà “accions recíproques substancials” contra França per la imposició d’una taxa sobre els ingressos dels serveis digitals de les grans tecnològiques nord-americanes, com Google i Facebook. “França acaba d’imposar una taxa digital a les nostres grans companyies de tecnologia. Si algú els cobra impostos, ha de ser el seu país d’origen, és a dir els EUA. Anunciarem accions recíproques substancials sobre l’estupidesa de Macron en breu”, va prometre Trump a Twitter. “Sempre he dit que el vi americà és millor que el vi francès!”, va afegir. Macron va anunciar recentment un impost pel qual gravarà amb un tres per cent la xifra de negoci generada en territori francès per grans companyies de serveis digitals, una cosa que ja estudien altres països europeus.