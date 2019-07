Sánchez perd la investidura al no poder assolir un pacte amb Podem

El candidat obté només 124 vots a favor, enfront de 155 en contra i 67 abstencions

Actualitzada 26/07/2019 a les 07:06

Redacció Madrid

Les negociacions al límit que van mantenir el PSOE i Unides Podem fins pràcticament al moment de la votació definitiva no van salvar la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol, per la qual cosa s’obre un termini de dos mesos perquè hi hagi un nou intent o passi el temps i es convoquin noves eleccions.

El candidat socialista només va obtenir al Congrés els vots a favor del seu propi grup i el d’un altre parlamentari, l’únic representant del Partit Regionalista Càntabre, de manera que els 124 sís es van quedar molt lluny dels 155 nos. Perquè Sánchez hagués sortit del Congrés amb la potestat de formar un nou govern resultava necessari augmentar la xifra, que és la que va obtenir a la primera votació de dimarts passat. No obstant això, cap grup es va desplaçar al sí.

Només va canviar de criteri ERC, tal com va avançar el portaveu, Gabriel Rufián, a primera hora del matí. La seva decisió de decantar-se per l’abstenció, en comptes del no de dos dies abans, pretenia augmentar la pressió sobre Unides Podem.

Perquè va ser precisament el grup presidit per Pablo Iglesias sobre el qual va recaure la responsabilitat de propiciar la investidura de Sánchez. Una aposta del partit morat i de les seves confluències pel sí hauria elevat el nivell de suport al candidat socialista als 166 vots, i ara Sánchez estaria encaixant a la seva agenda el moment d’anar a veure el rei per prometre el càrrec i nomenar els nous ministres. Però no va ser el cas. Unides Podem es va mantenir en l’abstenció, igual que el PNB, ERC i Bildu (67 en total).

Sánchez ha deixat de ser candidat i ara s’obre un període de dos mesos a comptar des del 23 de juliol perquè sorgeixi un nou aspirant, o el mateix Sánchez torni a intentar-ho. Si el temps passa i arriba el 23 de setembre sense novetats, es dissoldran les Corts, el BOE publicarà el reial decret de convocatòria electoral i els ciutadans seran cridats a les urnes el 10 de novembre.

Entre les forces polítiques d’esquerres, pensar en aquest escenari causa temor. Rufián va insistir que el “setembre complica la vida a tots”, amb la qual cosa donava a entendre que l’abstenció d’ahir rarament es repetirà en unes dates en què es coneixerà la sentència del procés. Per part seva, el diputat de Compromís Joan Baldoví va afirmar que altres comicis generals donarien “una oportunitat al trio de Colón”, en referència a Partit Popular, Ciutadans i Vox.



Incògnita sobre Sánchez

El PSOE va eludir concretar si Sánchez intentarà de nou ser candidat i Unides Podem es va mostrar disposat a reprendre les negociacions malgrat la controvertida relació en la qual es queden totes dues formacions després d’aquesta investidura. Iglesias va recordar al Congrés la complexitat de culminar amb èxit unes converses que van començar 48 hores abans, tot just acabar la primera votació.

Dimecres, després d’una reunió entre Carmen Calvo i Pablo Echenique, algun ultimàtum, trucades telefòniques i filtracions de documents, les negociacions van quedar interrompudes. Rufián, gairebé de matinada, va mediar amb Iglesias i amb el responsable d’Organització dels socialistes, José Luis Ábalos, perquè intentessin un acord fins a l’últim segon. No obstant això, el PSOE no es va moure, mentre que Podem va presentar una proposta a última hora que va ser rebutjada.