Almenys 116 desapareguts en el naufragi d'una pastera

Redacció Trípoli

Almenys 116 persones han desaparegut en aigües del Mediterrani i 132 han estat rescatades després de naufragar l’embarcació en què miraven d’arribar de forma irregular a Europa, va informar ahir la guàrdia costanera líbia. En declaracions a la premsa, el seu portaveu, Ayub Qasem, va explicar que l’embarcació, en la qual segons els supervivents viatjaven al voltant de 250 persones, havia sortit d’una platja pròxima a la ciutat d’Al-Khums, un dels principals trampolins de la migració irregular al Mediterrani. “Els rescatats van ser traslladats a terra, on van rebre els primers auxilis” abans de ser conduïts a centres de detenció sota el control del govern recolzat per l’ONU a Trípoli, va agregar el responsable sense oferir-ne més detalls. Hores abans, l’agència de les Nacions Unides per als Refugiats ACNUR havia informat a través de les xarxes socials de la possible mort de 150 migrants en el naufragi d’una embarcació no segura davant de les costes de Líbia. Segons la font, al voltant de 150 més havien estat rescatats.

